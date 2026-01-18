Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: "Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos"

Una pescadería avilesina está en el top nacional. Una revista especializada en gastronomía ha destacado al establecimiento avilesino, con décadas de trayectoria, entre los más relevantes del país por la frescura y calidad de los productos que ofrecen en sus mostradores.

La revista especializada en cuestión es gastro-spain. Y en su análisis ha valorado la trayectoria y la calidad de los productos que las pescaderías ofrecen a diario en sus mostradores. "Ofrecen el mejor pescado y marisco del Cantábrico, seleccionado personalmente en las rulas de Avilés y Gijón, y también en otros puertos asturianos y del norte de España. Salmonetes, lubinas, merluzas, virreyes, besugos o pixines llenan cada día sus mostradores, acompañados de mariscos frescos que reflejan la riqueza del litoral asturiano", destaca la revista.

Samuel Guillén, de Casapesca.

Asimismo, la publicación destaca "la experiencia" del personal que gestiona y atiende la pescadería. "Desde la cuidada selección de producto hasta el trato cercano con el cliente. Ese mismo rigor en la calidad les ha convertido en proveedores de algunos de los mejores restaurantes de Asturias, incluyendo casas con Estrella Michelin y Soles Repsol que confían en ellos para llevar lo mejor del mar a sus cocinas.

La pescadería en cuestión es Casapesca, que tiene más de medio siglo de historia. Actualmente, el establecimiento cuenta con un puesto en la plaza de abastos. Además, tal y como señala la revista que ha elaborador el ranking, son proveedores de numerosos establecimientos hosteleros de Avilés y de la región.