Sin pescado fresco este lunes: los pescadores asturianos se suman al paro y amarran la flota contra la Unión Europea

Las protestas estaban anunciadas desde hace días y finalmente mañana será una jornada de parón total en el sector de la pesca en Asturias. No habrá rula ni pescado fresco. Y la amenaza es continuar con las protestas.

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) se plantó hace varios días y anunció que los pescadores estaban dispuestos a secundar un paro general de la flota en los puertos de todo el país para protestar contra la nueva norma de control de la Unión Europea (UE) y para reivindicar que la Administración española la flexibilice, porque, a su juicio, es «imposible de cumplir» y pone en serio peligro al sector. El presidente de la Federación asturiana, Adolfo García, ya avanzaba hace varios días en declraciones a LA NUEVA ESPAÑA el malestar del sector en la región: «Aquí en Asturias, nuestra flota de pequeña escala está a veinte minutos de la punta del puerto y es inviable lo que nos piden».

Ante esta situación mañana lunes los pescadores intentarán meter presión paralizando las rulas y dejando a toda la región sin pescado fresco. Las protestas llegan, además, días después de que las cofradías participaran la semana pasada en una concentración en Madrid y en varias sedes de Delegación del Gobierno de todo el país.

Basilio Otero, lider de la Ferderación de Cofradías, considera que la reglamentación, vigente desde el 10 de enero, «no es negociable» y resulta «imposible» de cumplir, tal y como han puesto de manifiesto los pescadores esta semana en concentraciones en varios puertos de Andalucía y de Galicia. Entre las medidas más controvertidas del reglamento están la obligación de comunicar con al menos dos horas y media de antelación la entrada a puerto y el registro de las capturas desde el denominado «kilo cero», unas exigencias que, según el sector, no se ajustan a la realidad diaria de la flota de bajura.