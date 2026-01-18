El Principado da una respuesta sobre las zonas tensionadas de Avilés: estos son los que pasan el corte y los que no

El Quirinal, El Carbayedo, Sabugo, Valgranda, Las Meanas y la zona centro de Avilés no serán declaradas zonas de alquiler tensionadas. El Principado ha terminado de analizar las peticiones hechas por los ayuntamientos asturianos para acogerse a esta catalogación que permite, entre otras medidas, topar los precios del alquiler, y ha dictaminado que en Avilés solo el barrio de La Magdalena cumple los criterios objetivos exigibles para ello. En el resto de la comarca solo Luanco entra dentro de los parámetros establecidos por Vivienda.

La ley de Vivienda establece la idea de zona de mercado residencial tensionado, que denomina aquellos lugares en los que la oferta de viviendas resulta insuficiente por la relación entre los costes de alquiler o hipotecas respecto a la renta media. Para gozar de esta catalogación, debe producirse al menos una de estas dos condiciones: bien que la carga media del coste de hipoteca o alquiler más suministros básicos supere el 30% de la renta media, o que el precio de compra o alquiler en esa zona haya crecido de manera muy destacada respecto al IPC de la comunidad autónoma. La intención es que en estas zonas se puedan poner en marcha medidas para revertir la situación, como la construcción de vivienda pública o topar los alquileres.

En un primer informe elaborado por la consejería de Vivienda y presentado a los ayuntamientos, en Avilés había siete barrios que se ajustaban a estas características: El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena. Y el Ayuntamiento solicitó la declaración de zona de mercado residencial tensionado para todos ellos.

Ahora, más de medio año después, y tras analizar pormenorizadamente los datos de vivienda de estos barrios, el Principado ha dictaminado que solo La Magdalena cumple. Y lo hace en lo relativo a los incrementos del precio, que según los datos que maneja el Principado han superado de manera destacada respecto al IPC, tanto para compra como para alquiler. En los casos de El Quirinal-Valgranda (son analizados como una única unidad) y centro, Sabugo, Las Meanas y El Carbayedo (figuran en el informe en el mismo epígrafe); Vivienda considera que no concurre ninguna de estas circunstancias.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó el pasado 5 de enero que se iniciaba la tramitación para declarar a La Magdalena zona de mercado residencial tensionado. El procedimiento se encuentra actualmente en fase de evaluación técnica y debe continuar con la elaboración de un informe técnico, un proceso de información pública y la redacción de una memoria justificativa de la medida, entre otros trámites, por lo que aún queda un largo camino burocrático por andar antes de hacer efectiva la catalogación.

Este revés llega después de que el Pleno de Avilés aprobase el viernes pedir al Principado la declaración de zona tensionada para los barrios de Versalles, Llaranes, La Luz, Villalegre y el Alto del Vidriero. Ninguno de ellos cumplía los requisitos mínimos en el primer informe del Principado; si bien, fue una propuesta de Podemos y su aprobación formaba parte del acuerdo presupuestario entre la formación morada y el gobierno local.

Fuentes municipales señalan que la intención del Ayuntamiento es pedir también de nuevo la catalogación de zona tensionada para los barrios que no han sido seleccionados en este primer examen.

Vivienda también ha iniciado la tramitación para declarar Luanco como zona de mercado residencial tensionado. En el caso de la capital gozoniega cumple tanto el criterio de esfuerzo económico para el pago de hipoteca como el del incremento del coste de alquiler de viviendas en relación al IPC. Al igual que en el caso de La Magdalena, la notificación de la administración autonómica vía BOPA es solo para anunciar el inicio de un procedimiento al que aún le quedan varias etapas por quemar.

Asimismo, el Principado también considera que cumplen los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón; Llanes, Posada, Barro, Poo, Celorio y Nueva, en Llanes; y Poo y Arenas, en Cabrales.

Se quedan fuera de esta primera selección, además de los citados barrios avilesinos, La Felguera (Langreo), San Roque (Llanes) y Carreña (Cabrales).