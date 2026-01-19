"Caos" en el estreno de una de las "marquesinonas" de Avilés que ya ha entrado en servicio
También abre el intercambiador de la avenida de Los Telares
I. G.
La puesta en servicio de la "marquesinona" del parque de Las Meanas trajo consigo un pequeño "caos" a los usuarios del transporte público ya que algunos aún seguían esperando al autobús en la parada provisional, la utilizada estos últimos meses en Doctor Graíño, porque su apertura "fue sin avisar". Incluso había personas que querían estrenar la nueva parada pero comprobaron que el bus seguía su camino. El Gobierno de Asturias también puso en servicio ayer el nuevo intercambiador de la avenida de Los Telares.
El proyecto que engloba ambas paradas ha supuesto una inversión de 1.733.928 euros financiada con fondos europeos Next Generation. Los nuevos equipamientos se ubican en áreas con una elevada circulación de viajeros y que conectan con los servicios de cercanías, de media y larga distancia de Renfe. En total, suman 22 rutas urbanas e interurbanas. Los nuevos intercambiadores forman parte de las inversiones del Principado para fomentar la movilidad sostenible en Avilés y que incluyen una reordenación integral del entorno del Hospital San Agustín (HUSA) para facilitar la accesibilidad y el servicio de transporte público. Las obras en esta zona cuentan con una inversión de más de 1,5 millones y estarán operativas en febrero.
Esa actuación irá acompañada de una mejora en la oferta de transporte público que comunica el nodo multimodal de Los Telares-Renfe con el complejo sanitario.
