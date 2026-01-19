Castrillón se pone las pilas digitales

El Ayuntamiento de Castrillón lleva unos años viviendo una auténtica «revolución silenciosa» en materia digital. Lo que empezó como un cambio de programas informáticos se ha convertido en una transformación profunda de la forma de trabajar del consistorio, con impacto directo en el bolsillo municipal y, sobre todo, en la experiencia de los vecinos de la comarca

El último paso en esta digitalización ha sido la puesta en marcha del nuevo Portal de Transparencia, que se suma a una larga lista de proyectos impulsados en los últimos meses –cambio del gestor de expedientes, desarrollo de una aplicación de notificaciones, prueba piloto de inteligencia artificial en la Oficina Técnica, nuevo programa tributario, automatización de trámites, firma biométrica en el registro, acceso a la carpeta ciudadana, digitalización de la Policía Local, nuevo sistema de nóminas y fichaje, modificación del llamamiento de bolsas de interinos por vía telemática en 24 horas, nuevas redes sociales y canal de WhatsApp, entre otros–, los cuales tiene n como principal objetivo hacer un Ayuntamiento más rápido, más accesible y más eficiente.

Del papel a Sedipualb@: administración electrónica con ahorro

La pieza central del cambio ha sido la adopción de Sedipualb@, la plataforma de administración electrónica de la Diputación de Albacete. Frente a las licencias de hasta 950.000 euros que pagan algunos municipios por gestores privados, Castrillón ha optado por este software público, lo que supone un ahorro directo estimado en 450.000 euros.

Con Sedipualb@ se han digitalizado trámites tan cotidianos como las inscripciones a comedores escolares o las subvenciones a las AMPAs. Los padres pueden realizar las gestiones desde casa, sin colas en las oficinas municipales, y la documentación queda integrada en el expediente electrónico.

Para quienes tienen más dificultades con la tecnología, se ha activado el módulo de «Asistencia en Trámites»: el vecino acude al Ayuntamiento, un empleado público cumplimenta la solicitud en pantalla y la persona solo tiene que firmar en una tableta mediante firma biométrica. Sale con su justificante al momento. La digitalización, subrayan desde el Servicio de Informática, no deja a nadie atrás.

Cuentas claras con seSical y menos costes fijos

Otro salto importante se ha dado en la parte económica. El Ayuntamiento está migrando del antiguo programa contable Sicalwin al sistema público seSical, también de la Diputación de Albacete. La implantación ya es una realidad en los patronatos de Deportes y Cultura, y está previsto que llegue al Ayuntamiento en 2027. El cambio permitirá ahorrar alrededor de 300.000 euros en licencias y mantenimiento de software privado, además de integrarse de forma natural con Sedipualb@ para automatizar procesos como la conformidad de facturas.

La filosofía se repite en otros ámbitos: el sistema de gestión de colas de atención al público ha sido desarrollado por el propio personal municipal, evitando contratar soluciones externas y ahorrando unos 6.000 euros. También se han internalizado servicios como el streaming de los plenos o el mantenimiento del Centro de Procesamiento de Datos, partidas que en otros ayuntamientos superan los 60.000 euros anuales.

Menos papel, menos consumo y más nube

La digitalización tiene también un impacto directo en el consumo de recursos. La implantación de notificaciones electrónicas y la tramitación telemática está reduciendo de forma notable el uso de papel, tóner y energía, con un ahorro estimado de 28.000 euros anuales.

En paralelo, se está sustituyendo el modelo clásico de ordenador de sobremesa por puestos ligeros basados en Raspberry Pi y escritorio virtual. Este cambio, combinado con el uso de herramientas en la nube como Google Docs, ha permitido un ahorro superior a 68.000 euros en el primer año y una bajada significativa de la factura eléctrica del Ayuntamiento.

La IA entra en la Oficina Técnica

Uno de los proyectos más llamativos es el piloto de inteligencia artificial en la tramitación de licencias de obra menor y declaraciones responsables. Históricamente, la revisión de estos expedientes generaba un cuello de botella: cientos de documentos que había que leer y comprobar a mano. Ahora, un modelo de IA –basado en tecnología Gemini– se encarga de leer los proyectos, compararlos con las ordenanzas municipales, detectar documentos que faltan o posibles incoherencias técnicas y generar un borrador de informe para el técnico. El tiempo de revisión documental se ha reducido en torno a un 70%, de horas a minutos, y los técnicos pueden centrarse en la valoración y la decisión final.

Otro uso en pruebas es la traducción de notificaciones administrativas a un lenguaje claro, de forma que cualquier vecino pueda entender qué le está solicitando el Ayuntamiento y qué pasos debe seguir sin necesidad de dominar el «jurídico». Eso sí, en Castrillón se aplica un modelo de «humano al mando»: la IA nunca firma una resolución. Siempre es un apoyo que trabaja bajo supervisión, con datos alojados en entornos seguros y sin utilizar la información municipal para entrenar sistemas externos.

Más canales y más cercanía

Todo este esfuerzo tecnológico se completa con medidas pensadas para mejorar la comunicación con la ciudadanía: nuevas redes sociales, canal de WhatsApp municipal, carpeta ciudadana, digitalización de procedimientos en la Policía Local, nuevo sistema de nóminas y control horario, así como un sistema de llamamiento de bolsas de interinos totalmente telemático, capaz de resolver sustituciones en 24 horas.

En conjunto, la estrategia de Castrillón combina software público, desarrollo interno y uso prudente de la inteligencia artificial para construir una administración «más rápida, más barata y más humana». Un Ayuntamiento que quiere estar a la altura de lo que ya es habitual en la vida diaria de cualquier vecino: hacer gestiones desde el móvil, recibir información en tiempo real y ganar tiempo para lo importante, sin renunciar a la atención presencial cuando hace falta.