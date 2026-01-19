El censo de aves invernantes supera los 17.000 ejemplares

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria coordina el dispositivo que cada año elabora el censo de aves acuáticas invernantes en el la región. El pasado año se contabilizaron 17.264 ejemplares de 67 especies, entre las que destaca la gaviota patiamarilla (3.842 aves), el ánade azulón (3.817), la garcilla bueyera (2.282), la gaviota reidora (1.151) y el cormorán grande (779).

El director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, visitó el sábado al equipo que desarrolla el censo en la playa de Aramar (Gozón), una zona en la que abundan la gaviota patiamarilla y la reidora, además de diversas especies limícolas y la garceta común.

Los resultados se remitirán a la Sociedad Española de Ornitología, entidad encargada de centralizar los censos a escala nacional. En la pasada edición, la ría del Eo fue la zona con mayor número de aves censadas, con 2.869 ejemplares.

Esta iniciativa permite identificar la relevancia de los distintos espacios para la invernada de las aves acuáticas. Asimismo, la información recogida de forma continuada contribuye a detectar tendencias de las poblaciones y a mejorar su conservación.

Los grupos de trabajo están integrados por personal técnico y agentes del Medio Natural, junto con colaboradores del grupo ornitológico Mavea, el grupo ibérico de anillamiento, SEO/BirdLife, además de técnicos de TRAGSATEC, agentes medioambientales del MITECO y varios colaboradores independientes. Según destacó el El director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, Asturias es una región de gran valor ornitológico, especialmente para las aves acuáticas, y cuenta con casi un 22 % de su territorio incluido en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Fue, además, una de las primeras comunidades en proponer la declaración de estas áreas protegidas. Las 13 ZEPA asturianas albergan un total de 36 especies incluidas en el Anexo I de la directiva Aves, la norma europea más relevante en esta materia.