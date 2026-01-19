Deportes achaca el retraso en el patrocinio al Avilés a "pequeños asuntos por resolver"

El acuerdo del patrocinio del Ayuntamiento al Real Avilés, por el que el club blanquiazul debía llevar el nombre de la ciudad en la camiseta a cambio de 150.000 euros –a los que habría que sumar otros 75.000 euros de una subvención nominativa como la que reciben otros clubes del concejo– lleva siete meses atascado, tal y como desveló este domingo LA NUEVA ESPAÑA. El concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, detalló ayer que ambas acciones están ya tramitadas y pendientes de unos mínimos flecos para su resolución. "En ambos casos nos hemos encontrado con pequeños asuntos que resolver", apunta Guerrero, sin mayores concreciones. Eso sí, el edil asegura que tanto Consistorio como club se han puesto manos a la obra para "proceder al pago lo más inmediatamente posible".

El concejal de Deportes entiende además que "esos pequeños asuntos que resolver" pueden derivarse "de la falta de información aportada por la anterior propiedad en el momento de la compra del club". Guerrero detalló además que en estos casos hay que tener en cuenta "los tiempos que exige la burocracia y la administración pública".

Por su parte, tras conocerse la noticia desvelada por este periódico, los grupos de la oposición piden al gobierno local "más transparencia" sobre este asunto. Es más, la portavoz del PP, Esther Llamazares, dejó claro que para su grupo municipal esta situación "no es una sorpresa ni una excepción". A su juicio, "es el patrón habitual de la forma de proceder del gobierno local", lo que los populares denominan "Ecosistema PAI: Promesas, Anuncios e Incumplimientos". "Llevamos años dando la batalla con la oscurísima gestión del Ayuntamiento en relación con el Real Avilés. Como decía Abraham Lincoln, ‘se puede engañar a muchos durante algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo’", apuntó Llamazares.

Su homóloga de Vox, Arancha Martínez, tildó de "paradójico" que "ahora sea el Ayuntamiento el que deba dinero al club". "Ya alertamos hace meses de que si no se resuelve la concesión del estadio se corre el riesgo de que el club, que es de titularidad privada, se vaya a otro concejo tal y como ocurrió con la Ciudad deportiva", indicó Martínez, que demandó explicaciones al gobierno sobre los aspectos burocráticos que "están frenando la subvencion y patrocinio".

Para David García, portavoz de Podemos, el Ayuntamiento "debe pasar de las palabras a los hechos porque los compromisos anunciados públicamente deben ejecutarse, esperando a que no sean solo humo". Este grupo político entiende que el gobierno ha de cumplir los compromisos adquiridos con el Real Avilés Industrial en lo relativo al patrocinio como la regularización de la concesión del estadio Román Suárez Puerta. "No estamos hablando de favores ni de privilegios, sino de respetar acuerdos y de estar a la altura de lo que representa el club para la ciudad", concluyó.