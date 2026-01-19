El festival de la marañuela de Luanco tendrá cinco puestos

Luanco acoge cada año por Semana Santa el festival de la marañuela que este año afronta su trigésimo sexta edición.La cita se desarrollará del 2 al 5 de abril en la calle Ramón Pérez de Ayala y su próxima edición contará con cinco puestos. Los colectivos partipantes serán: Amas de casa de Luanco, la Fundación escuelas de San Jorge de Heres, la asociación "Muyeres Enlaze" de Laviana, "L’Ordoño" de Cardo y la asociación "Muyeres La Cardina" de la parroquia de Bocines que abrirán de 11.00 a 20.00 horas.

El Ayuntamiento promovió una reunión con los colectivos de mujeres participantes para detallar algunas de las cuestiones básicas para su desarrollo como por ejemplo el uso de las instalaciones municipales del centro agroalimentario de Luanco, situado en la primera planta de la plaza de abastos de la capital del municipio, donde las asociaciones elaborarán los postres y utilizarán los hornos para su posterior cocción. En ese espacio, las asociaciones dispondrán primero de una semana para confeccionar las marañuelas que posteriormente venderán en los puestos instalados en la calle paralela a la plaza del Cristal. Otro asunto que fue acordado en la reunión celebrada en el salón de Plenos municipal fue el sorteo de los espacios para los cinco colectivos participantes.

Durante el encuentro, también se habló de los precios de la docena y la media docena de marañuelas. El paquete de doce marañuelas seguirá al mismo precio que el pasado año, es decir nueve euros. Sin embargo, la media docena que en 2025 costaba 4,50 euros, subirá cincuenta céntimos para alcanzar los cinco euros. Una vez que todos los colectivos hayan pasado por el centro agroalimentario dispondrán de otros tres días cada uno para confeccionar y después cocer los bollos de marañuela, pero eso será ya en marzo.