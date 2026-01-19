La huelga de la flota española explicada por cuatro pescadores asturianos: "Nos legisla alguien que no ha visto un barco en su vida"

La flota de bajura asturiana ha secundado este lunes una jornada de huelga para protestar contra las exigencias de la Unión Europea. La obligatoriedad de notificar el peso exacto de las capturas desde el primer kilo o la notificación previa obligatoria de cuatro horas sobre la llegada a puerto son dos de los principales caballos de batalla de los profesionales del sector.Cuatro pescadores asturianos dan su punto de vista sobre esta problemática

Jorge Álvarez, patrón mayor de Gijón: "Esto es más peligroso que el móvil y el volante"

La flota que depende del puerto pesquero de Gijón también secundó la jornada de huelga. El patrón mayor, Jorge Álvarez, señaló: «Lo que pedimos es que nos quiten la previa y el pesaje a partir de cero kilos. Ya veremos lo que pasa con el diario electrónico cuando empiece a haber accidentes». Hizo hincapié en que «lo más grave» es que se obligue al patrón de pesqueros que lleva de uno a tres tripulantes a dejar de trabajar en la cubierta para escribir «con las manos mojadas» en un ordenador. «Ponen multa por hablar por teléfono móvil cuando conduces un coche y esto que exigen es el triple de peligroso». En Gijón el conflicto sólo afecta a un pesquero. Otro, por tamaño, ya tenía antes estos controles.

Abraham Mazuelas, patrón mayor de Luanco: "Legisla alquien que nunca ha visto un barco"

Abraham Mazuelas es el patrón mayor de los pescadores con base en Luanco, en el concejo de Gozón. Es joven. Con ganas. Cumple con el llamado relevo generacional en el sector pesquero. Pero ya está quemado, como sus colegas de profesión:_«Todo son trabas burocráticas. En esto del reglamento de control queda claro que nos legisla alguien que nunca ha visto un barco». Considera «ilógico» que los profesionales de bajura que pescan a pocas millas del puerto tengan que notificar sus capturas a un mínimo de cuatro horas. Califica también de «sin sentido» que les obliguen a pesar los peces en la mar:_«No hay ninguna báscula que en la mar no de un error de 500gramos por el propio balanceo. Y eso conlleva una sanción».

Ramón Riesgo, patrón mayor de Cudillero: "Esta norma busca acabar con el sector"

Todas las embarcaciones de la Cofradía de Cudillero (más de 40) se quedaron este lunes en el puerto en señal de protesta por la nueva normativa que los pescadores ven imposible de cumplir. Ramón Riesgo Suárez, patrón mayor, asevera que el nuevo reglamento es «inviable para nuestro tipo de embarcaciones». No ve factible cumplir algunos de los requisitos que incluye la nueva norma. Especialmente imposible considera llevar el registro pormenorizado de todos los kilos de pescado. Tampoco entiende que se exija la notificación previa obligatoria de cuatro horas para la llegada a puerto. Estas normativas buscan «acabar con el sector».

Ángel Batalla, patrón mayor de Llanes: "O miramos adelante o al ordenador"

La decena de embarcaciones adscritas a la Cofradía de Llanes secundó la huelga. El patrón mayor, Ángel Batalla, acudió a la manifestación de Madrid. Manifestó su frontal rechazo a la imposición de la medida denominada «kilómetro cero», que obliga a registrar las capturas en el lugar en que se realizan. «Resulta que todas las especies que cojamos tendremos que pesar los kilos en cubierta, y eso es imposible. Si miras adelante no puedes estar con el ordenador y si estás con el ordenador no puedes mirar adelante. Puedes tener un accidente», alerta. También señala que las mareas son generalmente de pocas horas, menos que las recogidas en el reglamento.