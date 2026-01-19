Impulsan un nuevo concurso para Antroxu: habrá también "Escaparates antroxaos"

El Antroxu de Avilés comenzará el próximo día 11 de febrero y llegará con una novedad, un nuevo concurso que implica directamente a los comercios de la ciudad. Las área de Comercio, Turismo y Festejos se han dado la mano para convocar premios para los negocios que mejor antroxen sus escaparates. Es más, el concurso se ha denominado "Escaparates antroxaos" y cuenta con la colaboración de tres asociaciones de comerciantes: Ucayc, Disfruta Carbayedo y Acea. Esta iniciativa se suma a la ya tradicional de los "Chigres antroxaos".

El certamen está dotado económicamente con 1.500 euros y repartirá cinco premios de 500, 400, 300, 200 y 100 euros, respectivamente a los cinco mejores decoraciones. El jurado estará compuesto por personas independientes que visitarán todos los negocios participantes y valorarán la creatividad, originalidad además de la integración de los productos con el diseño o la calidad del escaparate presentado al concurso. La decoración deberá estar relacionada con la temática del Antroxu, que son "Las mil y una noches".

El concurso está pensado para todos los comercios de la ciudad. Eso sí, cada establecimiento ha de solicitar una inscripción a través un correo electrónico a viky@ucayc.net o con una llamada telefónica a los números 985562842 o 985562858 donde se ha de indicar el nombre y la dirección del negocio que participará en los "Escaparates antroxaos". El plazo de inscripción finaliza el próximo día 10 de febrero, un día antes del inicio del Antroxu avilesino. Para participar en el concurso, los escaparates han de estar disfrazados desde el 11 al 18 de febrero.

La concejala de Comercio, Raquel Ruiz, destacó que esta nueva iniciativa trata de ir "un poco más allá" para reforzar el Antroxu que es una fiesta de interés turístico regional. Ruiz, que también es la responsable municipal de Turismo, avanzó además el auge de estas celebraciones entre los visitantes de la ciudad, que se aprecia en las visitas a la oficina de turismo con un subida del 60 por ciento. La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, celebró la iniciativa y ambas animaron a la participación de los comercios en esta nueva iniciativa. Por su parte, Henar Lorenzo, representante de la asociación de comerciantes Disfruta Carbayedo, tildó la propuesta de "estupenda" para "impulsar" el Antroxu. "Vamos a animar a nuestros socios a participar", señaló.