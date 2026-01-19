Nuevo edificio de viviendas en Avilés: dan licencia para rehabilitar nueve pisos en un edificio histórico

Nuevo edificio de viviendas en Avilés. La Junta de Gobierno Local, en su reunión de esta mañana, ha ratificado la autorización de la licencia para llevar a cabo obras de reforma de rehabilitación del inmueble del número 2 de la calle Rivero, para su uso como viviendas y locales comerciales.

Los servicios técnicos y jurídicos municipales ya dieron el visto bueno al expediente en el que figuran el correspondiente proyecto de ejecución, donde constan la memoria urbanística y constructiva, la descripción y justificación de la obra y el cumplimiento del CTE. Consta también en el expediente la autorización de la Consejería de Cultura en relación con el seguimiento arqueológico correspondiente a las obras.

Esta iniciativa privada supondrá una inversión en ejecución material de 375.411,25 euros para rehabilitar el edificio y mantener su uso residencial en las plantas altas y comercial en la plata baja. Se prevé la creación de un total de nueve viviendas distribuidas en tres plantas: cuatro en la primera planta, tres en la segunda y dos en bajo cubierta.

En planta baja se conservarán los dos locales existentes, así como el acceso principal al edificio mediante un portal central que da paso al zaguán, la escalera original (elemento protegido) y los espacios comunes que conectan con el jardín posterior.

El edificio a rehabilitar se ubica en el ámbito del Conjunto Histórico de Avilés con Nivel de interés 'Muy Alto', y en pleno trazado urbano del Camino de Santiago a su paso por la ciudad. Se trata de un edificio catalogado con ficha individualizada 411, dadas las singularidades de las que dispone: el soportal, los miradores de la planta primera, el prominente alero de la cubierta y la escalera. Además, el edificio se emplaza dentro del ámbito del yacimiento arqueológico de la Carta Arqueológica de Avilés, incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.