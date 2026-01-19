Paro total de la flota asturiana por el nuevo reglamento de control: "Se nos exige una precisión de laboratorio en medio del mar, fantasía"

La flota pesquera asturiana ha amanecido este lunes amarrada en señal de protesta. Ningún barco ha salido a faenar y las principales lonjas -Avilés, por ejemplo- no han abierto para la venta de pescado. La decisión ha sido adoptada de forma unánime por la Federación de Cofradías de Pescadores, que anunció días atrás un paro total como medida de presión ante la entrada en vigor del nuevo reglamento de control aprobado por el Gobierno. El sector rechaza que la movilización tenga relación con reivindicaciones laborales o salariales. El conflicto, precisan, se centra exclusivamente en la aplicación de la nueva normativa, que entró en vigor el pasado 10 de enero y que, según los pescadores, resulta materialmente imposible de cumplir, especialmente para la pesca artesanal.

En el comunicado difundido por la Federación de Cofradías que, en Asturias, lidera Adolfo García, la palabra que más se repite es “imposible”. Los pescadores insisten en que no se trata de una negativa a cumplir la ley, sino de la imposibilidad práctica de aplicarla en el desarrollo diario de su actividad. Consideran que el reglamento de control ha sido diseñado "desde un despacho" sin tener en cuenta las características reales de la pesca artesanal en el Cantábrico.

Notificación previa y riesgos para la seguridad

Uno de los principales puntos de fricción es la notificación previa obligatoria de cuatro horas para la llegada a puerto. La Federación califica esta exigencia de "ilógica y peligrosa". En comunidades como Asturias, donde predomina la pesca artesanal, muchos barcos faenan a escasa distancia de la costa y pueden finalizar su jornada a menos de una hora del puerto base. Sin embargo, la normativa les obligaría a permanecer detenidos en el mar hasta que se cumpla el plazo legal de cuatro horas.

Desde el sector advierten de que esta situación puede suponer un riesgo innecesario para la seguridad de las tripulaciones, al forzar esperas prolongadas en condiciones meteorológicas cambiantes. A su juicio, se trata de una norma concebida sin conocimiento del funcionamiento real de la pesca artesanal.

El “kilo cero”, una exigencia inalcanzable

El segundo gran punto de conflicto es la exigencia de declarar el peso exacto de las capturas desde el primer kilo, una obligación que los pescadores han bautizado como el "kilo cero". La Federación de Cofradías considera que esta precisión es físicamente inalcanzable a bordo de un barco en plena faena, sometido al movimiento constante del mar y a la manipulación simultánea de diferentes especies.

Un error de apenas unos cientos de gramos podría ser considerado una infracción grave, con la correspondiente sanción. Según el sector, ni siquiera utilizando las básculas más precisas es posible garantizar esos pesajes exactos en un entorno inestable. “Se nos exige una precisión de laboratorio en medio del mar”, señalan.

Pulso abierto con la Administración

La paralización total de la flota pesquera no se plantea, por el momento, como una medida indefinida, sino como una acción de presión dentro de un pulso abierto con la Administración. Los pescadores recuerdan que su actividad ya está sujeta a numerosos controles y sostienen que el nuevo reglamento de control no mejora la vigilancia ni la sostenibilidad del recurso, pero sí incrementa la inseguridad jurídica y operativa.

Esta tarde está prevista una reunión "de alto nivel" entre representantes de la Federación de Cofradías de Pescadores y la Secretaría General de Pesca, en la que el sector espera trasladar sus demandas y reclamar una adaptación del reglamento a la realidad de la pesca artesanal.

A la espera del resultado de ese encuentro, todo el sector pesquero del Cantábrico permanece pendiente de una respuesta que determine si la flota pesquera puede volver al mar o si el conflicto se prolongará en los próximos días.