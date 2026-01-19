Rodríguez Vega lleva al consejo del Puerto de Avilés la compra de Baterías

La compra del suelo de Baterías llega al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés. El órgano decisorio del ente público celebra este martes su reunión mensual, la primera de este 2026, en la que previsiblemente se tratará la adquisición del suelo de la antigua coquería, un interés adelantado el 20 de diciembre por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Además, en la junta también se abordarán nuevas concesiones y autorizaciones de suelo y se presentarán los datos de tráficos a cierre de 2025.

El interés del Puerto por adquirir todo el suelo de Baterías fue desvelado por este periódico el 20 de enero, solo dos días después de la última reunión del consejo de administración. Tras esto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, reconoció en una entrevista concedida a este diario y publicada el pasado 28 de diciembre, que aún no había trasladado estas intenciones al Consejo. Previsiblemente, eso cambiará hoy.

Tal y como ha publicado este diario, la Autoridad Portuaria encargó a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) un informe de valoración del denominado sector MNZ, que es el suelo de Baterías, con el objetivo de plantear una oferta por ese terreno, con una superficie bruta estimada de 350.000 metros cuadrados –algo más de 200.000 una vez finalizada la urbanización de los terrenos–.

Cabe reseñar que el interés del Puerto en este suelo fue conocido solo unos días después de que saliera a la luz que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si hubo un amaño en contrato para derribar Baterías. Dicha obra para despejar, descontaminar y urbanizar los terrenos quedó en manos de la empresa navarra Erri Berri. Ese contrato se ha incluido en el marco de la causa secreta que investiga la Audiencia Nacional y que involucra a Leire Díaz –apodada "la fontanera" del PSOE–, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso, vinculado a través de la sociedad Servinabar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado por presunta corrupción.

Esta circunstancia fue muy criticada por la oposición, que pone en duda que el Puerto sea el inversor ideal para el que es considerado el último suelo industrial en Avilés capaz de captar grandes inversiones.