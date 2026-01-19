El "Tinder" del relevo en el pequeño comercio de Asturias ya conecta empresarios: "Cuando te jubilas, la gran pena es pensar que tu proyecto muere"

El "Tinder" del relevo en el pequeño comercio asturiano ya hace "match". Las cámaras de comercio asturianas han puesto en marcha un programa para facilitar la conexión entre comerciantes que quieren dejar su negocio –por jubilación, cambio de sector o el motivo que sea– y emprendedores en busca de una oportunidad empresarial. El plan, en marcha desde otoño, ya ha logrado un relevo efectivo en Asturias, el de una librería en Navia, y cuenta con una tienda avilesina en busca de nuevos propietario. "Cuando me lo explicaron me pareció una gran idea, porque cuando te vas a jubilar, una de las grandes penas es pensar que tu proyecto va a morir", afirma la comerciante Luisa García Fernández, que espera jubilarse este noviembre, cuando cumpla 65 años.

García lleva toda una vida detrás de un mostrador. Durante 33 años trabajó en la célebre Bolsos Gredos, en la esquina de La Ferrería con Los Alas. Y desde hace doce años en Tafilete, en Rivero, el proyecto que emprendió cuando Gredos bajó la persiana por jubilación. "Llevo 45 años entre bolsos. No sabía hacer otra cosa. Conocía el sector, a proveedores... y tuve claro que quería ponerme por mi cuenta. Tuve suerte, porque encontré este local muy rápido", recuerda.

Ahora, tras doce años como autónoma, a García le llega la jubilación. Y ha sido en este momento, cuando ya planea cómo van a ser estos últimos meses de subir y bajar la persiana de su local de Rivero, cuando apareció por su local Marta Gómez, responsable del programa Releva en la Cámara de Comercio de Avilés. "Es una especie de inmobiliaria para comercios, donde los emprendedores pueden encontrar oportunidades reales para iniciar un proyecto sin partir de cero; y donde los comerciantes ven que su proyecto no solo no cierra, sino que queda en buenas manos", define Gómez, de un plan que se está llevando a cabo en toda la región de la mano de las cámaras de Avilés, Gijón y Oviedo.

Además, explica Gómez, Releva no solo pretende favorecer el traspaso del comercio. "Desde la Cámara también se pretende reinterpretar el negocio: añadir venta online, apostar por las redes sociales, ampliar la oferta, combinar actividades o introducir nuevos servicios. La idea es que el ‘match’ no sea solo personal, sino también viable", abunda Gómez, sobre el asesoramiento que ofrece la Cámara de Comercio a los futuros emprendedores.

Releva cuenta actualmente con una docena de negocios esperando un nuevo inquilino para sus mostradores. Por ahora ha cristalizado en el traspaso de una librería en Navia, y en Avilés de momento cuenta solo con Tafilete en su "escaparate". "Es una oportunidad para que este negocio siga vivo y, para mí sería una satisfacción. Además, si hubiese alguien interesado en cogerlo, contaría con toda mi ayuda: estaría dispuesta a presentarle a clientes, a proveedores y hasta la posibilidad de estar aquí con él o con ella", asegura García.

Precisamente, esa "convivencia entre comerciante y relevo" es uno de los puntos fuertes del programa. "Esto tranquiliza muchísimo a quien se marcha y da una seguridad enorme a quien empieza. Es una transición natural, humana y muy gratificante para todas las partes", asegura Gómez, que hace un llamamiento a los comerciante de la ciudad: "Cualquiera que esté valorando su futuro que se ponga en contacto con la Cámara de Comercio. A veces, la diferencia entre cerrar o continuar es simplemente saber que existe esta opción".