Los agentes inmobiliarios, sobre las zonas tensionadas de Avilés: "Es generalizar"

"Lo que falta en Avilés son 300 pisos. Todo lo demás son palos de ciega". Luis González lleva más de cuatro décadas como agente inmobiliario en Avilés. Por eso, tiene claro que la solución al incremento en el precio del ladrillo pasa por construir obra nueva. "Lo de las zonas tensionadas no es más que un invento electoralista. No tiene sentido", concluye, tras conocerse la decisión del Principado de otorgar esta catalogación únicamente al barrio de La Magdalena, tal y como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA este domingo.

El Ayuntamiento había solicitado el año pasado la declaración de zona de mercado residencial tensionado para los barrios de El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena. Finalmente, la consejería de Vivienda ha dictaminado que solo La Magdalena cumple los requisitos necesarios para adoptar esta catalogación que permite, fundamentalmente, topar los precios del alquiler y fomentar la construcción de vivienda protegida.

"Aquí lo único que se puede hacer es construir. ¿Pero quién construye? ¿Y cuánto tardas? Si no hay obreros y luego en concejos como Castrillón tardan un año y medio o dos en darte licencia", censura González, que también se queja de la carga impositiva de la vivienda. "Te piden que bajes o controles los pisos, pero el IVA de la vivienda está en el 10% y de ahí no lo mueven", clama el veterano asesor inmobiliario de la agencia La Muralla.

Tampoco ve con buenos ojos la declaración de zona tensionada el asesor Marcos Veiga Fernández, de InmoGarcía. "Hacer la misma norma para todo un barrio me parece una generalización excesiva. Creo que sería más adecuado estudiar caso a caso", reseña el experto, que achaca a un factor determinante la situación que vive el mercado del alquiler en Avilés: "La ley de Vivienda ha hecho que muchos propietarios tengan miedo a los inquiocupas y no pongan sus viviendas en el mercado; se ha reducido la oferta un 90%", argumenta Veiga, que también afirma que, a diferencia del mercado de venta, el de alquiler ha llevado una línea ascendente en las últimas dos décadas. "El precio de compra ha tenido un comportamiento cíclico, pero las rentas han ido subiendo de manera progresiva siempre", apostilla.

Tampoco convence la declaración de zona tensionada al asesor inmobiliario Hugo Reguero. "Limitar precios sin aumentar vivienda disponible ni dar garantías a quien alquila puede agravar la situación, ya que muchos propietarios optan por retirar sus pisos del mercado. La solución pasa por generar confianza, activar vivienda vacía –que hay mucha y ahí si metía mano– y facilitar la rehabilitación, no solo por intervenir precios", concluye.

En la misma línea se muestra Ana Rosa del Amor, directora de Exclusive Inmobiliaria: "Las zonas tensionadas y los topes al alquiler, sin aumentar la oferta, fomentan la economía sumergida y los pagos fuera de contrato. El problema no es el precio, es la falta de viviendas disponibles".