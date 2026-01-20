Un artilugio puzle hecho en dos garajes para bajar el Descenso de Galiana

Son nuevos en el Descenso de Galiana y tienen unas ganas locas de participar en la fiesta de la espuma del próximo sábado 14 de febrero. La peña "Machu El Pollo" se quedó sin espacio en las naves de Festejos para construir su artilugio, y aún así no tiraron por tierra su interés en participar. Buscaron naves en Logrezana y en Avilés, pero el precio a pagar por el alquiler les tiró para atrás. Ahora, construyen su artilugio en dos espacios, un garaje trastero en El Pozón y otro garaje en Las Vegas. Su artilugio se llamará "Aladdin don din dan" y se construye por piezas, como un puzle. "Las ensamblaremos el día antes del Descenso", explica María López.

Trabajos en el garaje de Las Vegas / M. P.

Su artilugio "será más pequeño" de lo que esperaban en un principio. Y es que a esta peña, las dimensiones de su "embarcación" no se las fija el Ayuntamiento sino el espacio disponible de su garaje, bromean los miembros de este colectivo formado por trece adultos y once niños. La estructura, la base, se realiza en un garaje particular de Las Vegas donde ha sido necesario sacar el coche. Allí, Cristian Colado y Agustín López sueldan las piezas metálicas que "tendrán que encajar" con la parte que se construye en el trastero de El Pozón, donde María López, Maritza Castañeda, Marta Suárez y otros se emplean a fondo con la parte superior.

Un artilugio puzle hecho en dos garajes para bajar el Descenso

La peña es consciente de que el traslado y la unión de las dos partes del puzle conllevará una "aventura". "Para sacar la estructura de Las Vegas tendremos que llamar a la Policía de Corvera y luego seguir hasta Avilés", indica María López, que ya ha consensuado con el Ayuntamiento que pueden bajar su artilugio a la nave más grande, la de Marqués de Teverga, "el viernes por la tarde –el día antes del Descenso– y que duerma dentro". Ahí se acabará de pulir los últimos detalles, todo después del "primer montaje", la primera unión de piezas, que se desarrollará en El Pozón. "Nos da igual que sea el artilugio más pequeño o el menos elaborado, nuestra intención no es ganar, es no perder a ningún guaje", bromea entre risas María López, que como el resto de su peña, desbordan sentido del humor y una gran capacidad para remontarse ante las adversidades. "En estas semanas, pensamos de todo, pero al final lo estamos haciendo aunque sea en dos garajes", concluyó.