Avilés recupera dos paradas de bus en Las Meanas y en la avenida de los Telares: sin avisar "como casi siempre"

Las Meanas ya ha recuperado su parada de bus, que ha estado en obras desde septiembre del año pasado. Ocurrió de un momento para otro, pues varios operarios quitaron las vallas sin previo aviso durante la tarde del pasado 19 de enero. Muchos vecinos se encuentran muy resignados ante la situación, pues "fue un caos completo, no avisaron de ninguna manera y los conductores pasaban de largo la parada grande hasta llegar a la provisional", explicó Eildeber González. Sin embargo, otros aseguran que el espacio es un lugar "bonito y cómodo, muchísimo mejor que lo que había antes y, sobre todo, que la parada provisional", comentó Paola Barrios.

Y es que al haber surgido este cambio de la nada, la parada provisional situada en la calle Doctor Graiño desaparece, algo que muchos usuarios no lo sabían. Marilú Rodríguez por poco no pierde el bus que tenía que coger cuando se dio cuenta de que estaba esperando en el lugar erróneo. No hay ningún tipo de aviso que indique el funcionamiento de nuevo de la "marquesinona", algo que "como casi siempre pasa", afirmó la afectada.

Marilú Rodríguez esperando en la parada provisional de Las Meanas en la calle Doctor Graiño. / Luisma Murias / LNE

Ahora, Las Meanas cuenta con una gran parada de autobús que les permite "estar cobijados cuando llueve", destacó Fernando de la Vega, quien se dio cuenta de la nueva parada "cuando fui hacia la provisional y no vi a nadie esperando". Y es que aunque "han tardado mucho tiempo, la han dejado muy guapa", afirmó María Gloria Solís.

Fernando de la Vega y María Gloria Solís en la parada de bus de Las Meanas. / Luisma Murias / LNE

Sin embargo, Rubén Serrano le ha encontrado varios fallos a esta nueva estructura: "Es muy grande y ni siquiera tiene suficientes bancos para que los mayores puedan sentarse". Él fue directamente a la nueva parada al ver a muchas personas esperando bajo la nueva marquesina, "no porque avisaran". Además, también destacó que algunos de los asientos son "muy sucios, no sé cómo van a ser capaces de limpiarlos", apuntó. También criticó el estado de las pantallas con los horarios de autobuses: "No funciona. Los jóvenes tenemos la aplicación y está genial, pero, ¿qué pasa con los más mayores?".

Rubén Serrano en la parada de bus de Las Meanas. / Luisma Murias / LNE

A pesar de que tenga una estética "bonita", otros vecinos creen que la parada no resulta práctica para el día a día, sobre todo cuando llega el frío. Quienes la utilizan con frecuencia aseguran que en invierno la sensación térmica es muy baja y que el viento se cuela con facilidad. En este sentido, María Teresa Pérez comentó que "aquí uno se muere de frío", ya que la parada no está cerrada del todo y "entra muchísima corriente", explicó. Algo en lo que Rubén Serrano también está de acuerdo, pues "aunque podamos atecharnos de la lluvia, en invierno no tapa mucho el frío", señaló, apuntando que el resguardo se queda corto cuando bajan las temperaturas.

Aunque el plazo de finalización de las obras era de 10 meses, se han completado en algo más de 3 meses. Más allá de la parada de Las Meanas, la avenida de los Telares también cuenta con una nueva marquesina, que se puso en marcha con el objetivo de mejorar los servicios de transporte público en Avilés y la oferta de transporte público que comunica el nodo multimodal de Los Telares-Renfe con el complejo sanitario.