El Ayuntamiento de Avilés inicia la remunicipalización de los conserjes. Ayer tuvo lugar una reunión de la comisión para la reforma de los estatutos de la empresa de Servicios Auxiliares, primer paso para poder llevar a cabo esta medida, que figura en el acuerdo presupuestario firmado entre gobierno local y Podemos. Precisamente, hoy, a las 9.00 horas, comenzará el Pleno extraordinario en el que se votarán –y aprobarán, salvo sorpresa– las cuentas para este 2026.

"El objetivo del gobierno es conocido y pasa por incorporar a la empresa de Servicios Auxiliares la limpieza de los edificios de las fundaciones municipales, los conserjes y la atención de la Oficina de Turismo", explica el portavoz municipal Manuel Campa, que detalla: "Lo que ha decidido la comisión es encargar la elaboración de la memoria con todas las cuestiones necesarias para su aprobación: cuestiones sociales, financieras, jurídicas y técnicas".

Ahora, tal y como expresa el socialista, "hay un plazo de un mes para la elaboración de esta memoria". "Después de ese mes, se procederá su revisión por parte de esta comisión antes de llevarla al Pleno", reseña el edil, que concluye: "Seguimos comprometidos con este proceso, lo haremos de la forma más ágil posible. Como digo, el próximo hito estará dentro de un mes".

La remunicipalización de los conserjes es uno de los doce puntos que configuran el pacto presupuestario entre gobierno local y Podemos. En total, la formación morada, desde febrero fuera del gobierno, y cuyo voto se antoja fundamental para sacar adelante las cuentas, logró "rascar" algo más de medio millón de euros para sus propuestas en el acuerdo.

El resto de medidas pactadas son: la construcción de un centro municipal integrado en el Alto del Vidriero, que la urbanización de los terrenos a desarrollar en el Alto del Vidriero esté adjudicada antes de que acabe este año, pedir al Principado la declaración de zona tensionada para los barrios del sur, una mayor inversión para el mantenimiento de instalaciones deportivas, la concurrencia del Ayuntamiento a los planes de empleo regionales, reducir la burocracia en la organización de fiestas vecinales, llevar el programa patios abiertos a todos los colegios públicos del municipio, dotar de más equipamiento al Conservatorio e incrementar las ayudas a tres clubes deportivos (Cosa Nuesa, Belenos y Viviendo un sueño) y a las asociaciones de mujeres.

Está previsto que en la sesión de hoy el resto de partidos en la oposición, PP y Vox, presenten sus enmiendas a las cuentas. Si bien, todo apunta a que ninguna de ellas será incorporada al proyecto presupuestario que firman PSOE e IU y que asciende a 92,29 millones de euros.