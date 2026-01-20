El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...

La comarca de Avilés se volverá a convertir este invierno en la capital de los platos de cuchara. Será en la segunda edición de las jornadas gastronómicas “Homenaje a los guisos de invierno”, en las que hasta ahora una decena de establecimientos hosteleros de la comarca ofrecerán platos y menús a precios populares con estas recetas como protagonistas, permaneciendo aún durante una semana abierto el plazo de inscripción y captación de establecimientos. Esta iniciativa, impulsada por la Mancomunidad Comarca Avilés, el Ayuntamiento de Avilés y Hostelería Comarca Avilés-UCAYC, y coordinadas por la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, se desarrollará del 30 de enero al 8 de febrero.

Durante este periodo, los establecimientos hosteleros participantes ofrecerán menús o platos de cuchara a precios populares, con la intención de acercar esta cocina de arraigo a todos los públicos. Así, los vecinos de la comarca y quienes nos visiten podrán disfrutar de recetas tradicionales como pote, fabada o garbanzos con bacalao y espinacas; elaboraciones con la casquería como protagonista, como los callos o las manitas de cerdo con langostinos; o platos tan sorprendentes como la zurrucutuna o las lentejas con pato y foie. Todo, en forma de raciones con precios de entre 15 y 25 euros, o como completos menús, con precios que oscilan entre los 24 y 30 euros.

El objetivo de estas jornadas es múltiple. De un lado, apoyar a la hostelería de la comarca e incentivar la afluencia de público en una época del año de menos consumo, una vez acabada la Navidad y antes de que llegue el carnaval, y apostando por la desestacionalización. De otro, homenajear a esos grandes platos de la cocina tradicional, esos guisos tan habituales en estas fechas, y a quienes llevan años trabajándolos. Todo ello para seguir posicionando Avilés y su comarca como un destino gastronómico de referencia, en el que prácticamente todos los meses del año se celebra algún evento que tiene a la gastronomía como protagonista, según explicaron.

"Showcooking"

Además, durante los dos fines de semana que duran las jornadas tendrán lugar dos "showcooking" -cocina en directo- en los que homenajear estos platos de cuchara, conociendo todos sus secretos de la mano de dos de los profesionales asturianos que mejor los dominan. Serán los sábados 31 de enero y 7 de febrero, a las 12.00 horas, en el Palacio de Valdecarzana, con entrada libre hasta completar aforo.

El evento lo completará una gala que tendrá lugar la semana posterior a las jornadas en el Centro Internacional Niemeyer y en la que se entregarán los premios “Guisos de invierno Comarca Avilés”, para premiar la labor de personas y establecimientos que llevan años defendiendo la cocina tradicional de cuchara. Se otorgará un premio local, uno regional y otro nacional. Los galardonados participarán además ese día en una mesa redonda previa a la entrega en la que se defenderá el producto y la cocina de fuego lento.