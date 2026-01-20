"El Consistorio ha cumplido con el colegio de Campiello", defiende el PP
"En ningún caso iba a haber presencia policial ante una concentración de padres y madres pidiendo la solución de las deficiencias del colegio", señaló la portavoz popular.
I. G.
El gobierno de Castrillón, afirma su portavoz Nuria González-Nuevo, "ha cumplido de forma puntual con la práctica totalidad de las peticiones de mantenimiento y pequeñas obras del colegio Campiello: veinticinco en el último curso que son de competencia municipal". La portavoz del PP reiteró que el cambio de ventanas y la reparación integral de la fachada del centro "le corresponden al Principado que no responde a las solicitudes" del Ayuntamiento. La edil destacó además que el PP presentó una enmienda a los presupuestos regionales de 200.000 euros y "fue rechazada por PSOE e IU"
Sobre la dimisión en bloque de la directiva del AMPA del Campiello, González-Nuevo animó a los progenitores dimitidos "a seguir en su importante labor". "En ningún caso iba a haber presencia policial ante una concentración de padres y madres pidiendo la solución de las deficiencias del colegio", señaló la portavoz popular. Dijo esto después de que el Ampa sospechara que el Ayuntamiento iba a enviar agentes ante una concentración no autorizada por Delegación de Gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: 'Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos
- Hablan los vecinos de Avilés que aspiran a que sus barrios sean 'zonas tensionadas': 'Queremos alquileres dignos
- Gozón y Carreño tienen la solución (de plato y mantel) para la bajada de temperaturas que amenaza a Asturias: 'Confiamos en que la aceptación sea tan buena como la del año pasado
- A la venta por más de medio millón de euros un conocido local de Avilés: 'Aquí haces un hotel con 16 habitaciones
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del 'simpa' avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad
- El Antroxu comienza con polémica: las naves de Festejos para el Descenso no alcanzan para todas las peñas