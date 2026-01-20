"El Consistorio ha cumplido con el colegio de Campiello", defiende el PP

El gobierno de Castrillón, afirma su portavoz Nuria González-Nuevo, "ha cumplido de forma puntual con la práctica totalidad de las peticiones de mantenimiento y pequeñas obras del colegio Campiello: veinticinco en el último curso que son de competencia municipal". La portavoz del PP reiteró que el cambio de ventanas y la reparación integral de la fachada del centro "le corresponden al Principado que no responde a las solicitudes" del Ayuntamiento. La edil destacó además que el PP presentó una enmienda a los presupuestos regionales de 200.000 euros y "fue rechazada por PSOE e IU"

Sobre la dimisión en bloque de la directiva del AMPA del Campiello, González-Nuevo animó a los progenitores dimitidos "a seguir en su importante labor". "En ningún caso iba a haber presencia policial ante una concentración de padres y madres pidiendo la solución de las deficiencias del colegio", señaló la portavoz popular. Dijo esto después de que el Ampa sospechara que el Ayuntamiento iba a enviar agentes ante una concentración no autorizada por Delegación de Gobierno.