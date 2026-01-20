Cuatro noches de verbena para celebrar el Socorro de Luanco

"Llegamos a la cita del Socorro, al 250 aniversario del milagro del Socorro, y hemos querido realizar una programación un poco más extensa", señaló el concejal de Festejos, Daniel Fernández, durante la presentación oficial del programa de las fiestas invernales de Luanco. Detalló además la inclusión en el programa de actividades culturales, de nuevos emplazamientos como el Museo Marítimo y la iglesia de Santa María, entre otros con el fin de llegar a "todos los grupos de edad, para llegar a todas las personas e involucrar al mayor número de vecinos en las fiestas". El programa incluye verbenas, procesiones, actividades infantiles y, sobre todo, ambiente marinero, como avanzó este periódico. Al margen de los actos religiosos, la cita contará con la actuación de varias verbenas: "Fania Blanco" el miércoles 4, Dj Paco el día 5, "Waykas" el 6 y "Límite" el 7 de febrero. Todas serán en la carpa que se instalará en el parque Zapardel.

Fernández se detiene en la colaboración con la asociación Luanco recuperación de tradiciones y su organización del certamen de canción marinera y habanera, además del concurso de escaparates y fotografía del Socorro que se suma al programa municipal. "Pretendemos llegar, como digo, a todos los vecinos y que se respire tradición marinera durante los próximos 15 días en Luanco", destacó el edil de Festejos, que animó a pequeños y mayores a disfrutar de esta celebración y también a las personas de otros municipios que deseen acercarse a Luanco para vivir el Socorro. El programa municipal comienza el domingo 25 con la lectura del pregón a cargo de José Francisco Suárez Fernández, "Pichi", un veterano marino luanquín en el salón de actos del instituto Cristo del Socorro a partir de las 13.00 horas. Esa cita contará con la participación del coro "Aurum", de la familia de "El León de Oro".

La programación infantil incluye desfile de cabezudos, talleres en el Marítimo para los pequeños, el cross escolar que afronta su 44.º edición y la actuación de Susana Disco Kids, entre otras actividades. "Incluir iniciativas para los más pequeños tiene como fin que la tradición siga adelante, es decir, que haya relevo generacional y que se sigan manteniendo en el tiempo todas las actividades programadas", indicó Fernández, que no quiso olvidarse de los actos religiosos como la tradicional procesión del 5 de febrero, que este año además vendrá acompañada por una representación de lo ocurrido ese día pero de 1776, el del "milagro".