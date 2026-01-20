Un día sin pesca, pero con género en los mostradores: la huelga no vació las pescaderías de Avilés

El pasado 19 de enero todos los pescadores de España echaron el ancla en una huelga que paralizó la actividad del sector a nivel nacional y tuvo un amplio respaldo en los distintos puertos del país. Un parón que, por la parte que le toca a los comercios avilesinos, apenas han notado las consecuencias de la huelga en sus negocios, ya que se limitó a una sola jornada y existía abastecimiento previo, pues "hubo pescado bastante", aseguró uno de los propietarios de la pescadería Casapesca de Avilés, Iván Guillén, quien explicó que la actividad pudo mantenerse con relativa normalidad pese al cese de actividad en la mar.

El paro finalizó tras una reunión entre los representantes de la pesca y las administraciones competentes, en la que se acordó flexibilizar el reglamento de control de la pesca para facilitar su aplicación y asegurar un cumplimiento "eficaz y compatible". La movilización respondía al malestar existente en el sector ante unas exigencias que consideraban difíciles de asumir en la práctica diaria, especialmente en el caso de las embarcaciones de menor tamaño.

A pesar de que sus provisiones pudieran haberse visto menguadas debido a la huelga, los pescaderos se han mostrado a favor del cese de actividad del sector a lo largo del día. "Estoy de acuerdo con lo que estaban reclamando. En los barcos pequeños a veces van tan solo dos o tres tripulantes y encima les hacían registrar cada cosa que sacaban del agua en el momento, cuando es algo que se puede hacer perfectamente en cuanto llegan a puerto", afirmó Guillén. Hizo hincapié en que quizá "los barcos más grandes sí se las podrían arreglar, pero en los barcos más pequeños lo veo muy complicado".

Iván Guillén, copropietario de la pescadería Casapesca, posa junto al pescado en su puesto. / Luisma Murias / LNE

El dueño de Pescados Vicente, Vicente Rodríguez, destacó que se trató de una huelga "con sus motivos y sus razones. Es inviable lo que les exigían, no tenía ni pies ni cabeza. Estoy totalmente de acuerdo con que reivindiquen sus derechos".

El dueño de la pescadería Pescados Vicente, Vicente Rodríguez, delante de su comercio. / Luisma Murias / LNE

También comentó que "a nosotros no nos ha afectado del todo", porque, sin embargo, "había algún barco en la mar y al ser solo un día, no lo hemos notado mucho", añadió. "El día de la huelga hubo mucho pescado de la comunidad, fue como una jornada de mal tiempo. Tenemos bastante abastecimiento, porque también contamos con pescado del fin de semana", argumentó. "Si el parón se hubiera prolongado, es evidente que nos hubiera afectado muchísimo más", finalizó.

Noticias relacionadas

Iván Guillén también sostuvo que el 19 por la mañana "sí hubo ventas de barcos grandes de comunidad, el problema fue por la tarde, cuando los barcos pequeños estuvieron parados". "Pescado hubo bastante, donde más se notó fue en el menudo, como parrochas o bocartes, y tampoco hubo merluza de Cudillero, porque viene de barcos pequeños", apuntó el pescadero.