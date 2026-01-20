Dimite la directiva del Ampa del colegio Campiello de Piedras Blancas por "desgaste"

La directiva del Ampa (Asociación de madres y padres) del colegio Campiello de Piedras Blancas ha dimitido en bloque. Detallan que su decisión está motivada por "el desgaste acumulado" y también por "las posibles repercusiones personales que podrían derivarse de la realización de determinadas acciones reivindicativas". Esta última explicación tiene que ver con la anulación de una convocatoria prevista para ayer en la que el Ampa solicitaba a las familias la realización de una foto para trasladar la preocupación de la comunidad educativa sobre las mejoras pendientes en el centro con reclamaciones al Principado y al Ayuntamiento de Castrillón. "Recibimos información sobre un posible malestar en el Ayuntamiento y la eventual presencia policial para elaborar un informe, por eso decidimos anular la convocatoria, por las posibles consecuencias que pudiera acarrear", afirman en un comunicado en el que también indican que en otra concentración tampoco habían pedido permiso a Delegación de Gobierno "y se desarrolló sin ningún tipo de incidencia".

El matiz quizá sea que la convocatoria del 3 de diciembre pedía explicaciones de las necesidades del centro como el cambio de ventanas, las goteras o la necesidad de acondicionar el pavimento del patio a la consejería de Educación y la de ayer, era dirigida tanto a la administración local como regional, indican fuentes consultadas por este periódico.

La directiva del Ampa del Campiello ya dimitida agradece la colaboración de toda la comunidad educativa durante su mandato. Eso sí, este grupo no duda en recalcar que la reivindicación de la mejora de las instalaciones del colegio "son legítimas, necesarias y están plenamente justificadas". Por ello, conminan a las administraciones local y regional a solucionar los problemas a la mayor brevedad posible.

Este grupo anima a las familias a retomar el Ampa "para que el centro continúe con un órgano de representación activo, comprometido y defensor de la educación y el bienestar del alumnado"