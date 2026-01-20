Gastronómos del Yumay celebra el Desarme con Rey Pelayo

La cofradía Gastrónomos del Yumay celebrará el próximo jueves, día 22, el primer menú del Desarme de Oviedo con los miembros de la Asociación Rey Pelayo. La cita será en su sede, en La Magdalena, y participarán además el Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, Amada Alvarez Pico, presidenta del Club de Guisanderas, y el jefe de cocina de la Cocina económica de Oviedo, Florentino Menéndez. La jornada comenzará a las 12.15 horas con una explicación de Miguel Ángel de Dios y Amada Álvarez sobre la historia y tradición del tradicional menú, en el que ha intervenido la presidenta de las guisanderas.

Tras una visita a las instalaciones de Rey Pelayo, los usuarios de este centro que trabaja con personas de discapacidad intelectual degustarán el menú a base de garbanzos con bacalao y espinacas que aporta el club de guisanderas, para después probar un plato de callos "al estilo de Oviedo" que viene de la mano de la Cofradía del Desarme de Oviedo. El arroz con leche de postre será elaborado por Lola Sánchez, que fue cocinera y propietaria del Yumay y copresidenta de Gastrónomos del Yumay.

El cocinero jefe de la Cocina económica de Oviedo entregará además un centenar de galletas que elaborará el mismo como regalo a los usuarios de Rey Pelayo.

"El Desarme fue declarado fiesta de interés Turístico Nacional el pasado mes de septiembre y la cofradía de Gastrónomos del Yumay queremos celebrarlo con nuestra cofradía hermana, la del Desarme de Oviedo, y que llegue a todo el mundo y nada mejor que hacerlo en colaboración con la asociación Rey Pelayo de Avilés", indicó Carlos Martínez Guardado, que uno de los miembros más activos de Gastrónomos del Yumay.