Premios para "pequeñinos", "mayorinos" y grupos: un concurso clásico del Antroxu en Avilés (en El Carbayedo)
El certamen se celebrará el 14 de febrero a mediodía
La asociación de vecinos "El Hórreo" del Carbayedo-Buenavista ha convocado un año más, y ya van 38, el Concurso de disfraces de Antroxu. Se celebrará el sábado, 14 de febrero, a mediodía. Las personas interesadas en participar deben incribirse y recoger los correspondientes dorsales a partir del lunes, día 2 y hasta el día 12. El mismo día del Concurso solo se admitirán inscripciones "por razones de fuerza mayor". El horario de oficina es lunes y jueves de 19.30 a 21.00 horas.
Habrá tres categorías: "pequeñinos" (hasta 7 años), "mayorinos" (de 8 a 14 años) y grupos/parejas (en esta categoría no hay límites de edad), con tres trofeos por categoría y otros dos especiales al mejor disfraz y al disfraz más original. Los no premiados recibirán medalla conmemorativa. También habrá "chuches para todos los niños participantes.
