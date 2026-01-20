Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios para "pequeñinos", "mayorinos" y grupos: un concurso clásico del Antroxu en Avilés (en El Carbayedo)

El certamen se celebrará el 14 de febrero a mediodía

Un grupo participante en la pasada edición del concurso.

Un grupo participante en la pasada edición del concurso.

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

La asociación de vecinos "El Hórreo" del Carbayedo-Buenavista ha convocado un año más, y ya van 38, el Concurso de disfraces de Antroxu. Se celebrará el sábado, 14 de febrero, a mediodía. Las personas interesadas en participar deben incribirse y recoger los correspondientes dorsales a partir del lunes, día 2 y hasta el día 12. El mismo día del Concurso solo se admitirán inscripciones "por razones de fuerza mayor". El horario de oficina es lunes y jueves de 19.30 a 21.00 horas.

Habrá tres categorías: "pequeñinos" (hasta 7 años), "mayorinos" (de 8 a 14 años) y grupos/parejas (en esta categoría no hay límites de edad), con tres trofeos por categoría y otros dos especiales al mejor disfraz y al disfraz más original. Los no premiados recibirán medalla conmemorativa. También habrá "chuches para todos los niños participantes.

