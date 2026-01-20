El Puerto de Avilés constata que los costes de urbanización y descontaminación del suelo de las antiguas Baterías superarán los 20 millones de euros

El primer consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) de este año ha llegado con varias nuevas bajo el brazo. El plenario abordó en su reunión de este martes el interés de la entidad en la compra del suelo de las antiguas Baterías de coque (33 hectáreas) para garantizar el desarrollo futuro del puerto y actividad productiva e industrial que genere crecimiento, empleo y tráficos portuarios. En la actualidad, la Autoridad Portuaria está a la espera de conocer el importe de la tasación encargada a la empresa SEGIPSA, información que estará disponible en pocos días. Lo que ya conoce el Puerto es que costes estimados de urbanización y descontaminación de este suelo superarán con toda seguridad los 20 millones de euros. Antes de la formulación de una propuesta en firme de compra a SEPIDES, el Puerto deberá despejar una serie de consideraciones previas entre las que se incluye la viabilidad económica de la operación, su rentabilidad, el esfuerzo técnico necesario para su desarrollo, los aspectos jurídicos y legales asociados a la misma y las servidumbres existentes actualmente en dicho espacio.

En su intervención, el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega, puso en contexto esta iniciativa, que ya figuraba -junto con otras zonas de crecimiento- en el Plan de Expansión del Puerto avilesino de 2022, como ya informó este diario en distintas ocasiones. Este documento, en su análisis, se refería hace 4 años a este espacio como una “oportunidad estratégica, única bolsa de suelo de dimensión significativa y área de expansión portuaria e industrial de valor añadido”.Desde entonces hasta hoy, el Puerto de Avilés ha llevado a cabo y participado en diversas actuaciones con el doble objetivo de optimizar la superficie de sus muelles (tanto en la margen derecha como izquierda) y de ampliar su ámbito con suelos adicionales (convenio de El Estrellín o relleno en el Muelle de Valliniello, entre otros).

Todo ello para atender las necesidades de los clientes portuarios y atraer a nuevas empresas que, para crecer o asentarse en Avilés, necesitan suelo conectado con un puerto para la fabricación y exportación de sus mercancías.Se trata de un proceso similar al que ya se produjo cuando se construyó el Muelle de Valliniello, sin el cual empresas como Windar, Asturfeito o IDESA no tendrían hoy en el Parque Empresarial (PEPA) sus plantas de producción y fabricación ya que el Puerto supone un eslabón necesario dentro de su cadena productiva.

Precisamente en julio pasado, coincidiendo con el estreno de la nueva explanada ganada al mar en la margen derecha, Rodríguez Vega hacía pública la intención del Puerto de seguir generando espacios para el desarrollo portuario e industrial con la mirada puesta en el ámbito de Baterías de Coque. En estos momentos, este espacio es la única bolsa de suelo de tamaño relevante disponible para el crecimiento del Puerto de Avilés. La modificación del Plan General de Ordenación de Avilés, aprobado en enero de 2025, permite usos industriales, logísticos y de PYME, facilitando su integración en la operativa portuaria.

Reacciones

Esta operación no gusta por igual a todos los grupos políticos con representación en Avilés. Ayer mismo Vox arremetió contra la pretensión de la Autoridad Portuaria de Avilés de comprar los terrenos de las antiguas baterías de coque, una operación que, a juicio de la portavoz municipal, Arancha Martínez Riola, pretende trasladar un problema de gestión de una entidad pública a otra sin resolver el fondo del asunto. Riola calificó de "intolerable" la gestión de Sepides, incapaz de poner en el mercado estos suelos a pesar de contar con su única oficina operativa en Asturias dedicada exclusivamente a la comercialización de las baterías en Avilés. Además, ha denunciado que lo que se pretende con esta operación es “quitarle esta pesada carga a Sepides y pasárselo a la Autoridad Portuaria para que sea el Puerto quien cargue con el problema”. Desde Vox también se puso el acento "en las oportunidades perdidas para atraer inversión y empleo a la ciudad". Recordó Riola el caso de la empresa INDRA, que finalmente se instalará en el Tallerón de Gijón. El PP ya cerró 2025 criticando esta operación. "Nos preocupa que una ciudad cambie de modelo de la noche a la mañana; cualquier día nos levantaremos y nos dirán que van a hacer un parque de atracciones en Baterías", denunció entonces Esther Llamazares. De Izquierda Unida ya tuvieron una reunión con Rodríguez Vega para aclarar los pormenores del proyecto que respalda el equipo de gobierno, con Mariví Monteserín (PSOE) a a la cabeza.

El avance del deseo portuario corrió a finales de año parejo con la investigación llevada a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre, precisamente, la operación que llevó esas baterías al suelo (el desmantelamiento de la coquería avilesina por la compañía Erri Berri, operación que inició en el mes de septiembre de 2024, cuando empezaron las voladuras de las chimeneas de las antiguas instalaciones fabriles).

Tráficos: incremento contenido

Por otra parte, además de presentar el proyecto, ayer la Autoridad Portuaria presentó el registro de tráficos de 2025. El resumen: crecimiento sostenido (+0,97%) de sus tráficos, en comparación con 2024, hasta alcanzar las 4.695.613 toneladas, de las que 2.309.175 toneladas se corresponden con mercancías desembarcadas (importadas) y 2.386.438 toneladas con mercancías embarcadas (exportaciones). Por otra parte, el valor económico de las mercancías embarcadas y desembarcadas en el Puerto avilesino ha descendido un 3% y se situó el año pasado en 3.211 millones de euros, frente a los 3.307 de 2024. Este descenso está relacionado con la disminución de tráficos de mercancías de alto valor añadido, como corresponde a los componentes para parques eólicos.

Por tipo de mercancías, sostienen el crecimiento del año pasado los graneles sólidos y la pesca, frente al estancamiento de la mercancía general y el ligero descenso de los graneles líquidos. Por toneladas, lideran el ránking de mercancías los concentrados de zinc, los productos siderúrgicos, los carbones, los abonos, el zinc y el ácido sulfúrico.

Valor por tonelada movida

El valor promedio de cada tonelada movida en los muelles avilesinos a lo largo de 2025 alcanza los 684 euros, con una diferencia importante: el valor de la tonelada importada cae hasta los 537 euros frente a los 855 en el caso de las toneladas exportadas. Esta diferencia se explica por el mayor valor económico de las mercancías objeto de embarque en los muelles avilesinos, que en un alto porcentaje se corresponden con componentes para parques eólicos, zinc, productos siderúrgicos o piezas de carga de proyecto, según explicaron desde la Autoridad Portuaria.

Concesiones

La primera reunión del consejo del Puerto dio para más. Así, pues, se aprobaron varias concesiones: a Windar Offshore, por ejemplo, para la ocupación por un plazo de dos años de edificio administrativo de servicios y aparcamiento en el muelle de Valliniello con destino a oficinas y vestuarios. La actual concesión de la que venía siendo titular con el mismo fin (otorgada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés en el año 2021 por un plazo de cuatro años) venció recientemente, explicaron fuentes del Puerto.

También se prorrogó por un año la concesión a Tadarsa "para ocupación de la antigua nave de Astavisa y su superficie anexa, en la margen derecha, con destino a almacenamiento y montaje de componentes internos para torres eólicas". Y a Alvargonzález "para la ocupación -por un período de 5 años con posibles prórrogas- del tinglado nº15, en la zona de servicio de la margen izquierda del Puerto de Avilés, al haber vencido recientemente el título en virtud del cual venía ocupándolo". A Tadarsa también se dio autorización para la ocupación de 20.000 metros cuadrados en el muelle de Valliniello por un plazo de 2 años, al haber vencido recientemente el título en virtud del cual venía ocupándolo. Se trata de un espacio para la prestación del servicio comercial de entrega y recepción, depósito, remoción y traslado de mercancía (operaciones no incluidas en el servicio portuario de manipulación de mercancías), así como para el almacenaje y expedición de tramos eólicos y grandes piezas industriales por vía marítima.