IU y el PP se enzarzan por el estado del centro cultural Valey

IU y el PP se han enzarzado por el estado que presenta el centro cultural Valey de Piedras Blancas. Mientras la coalición percibe una "desidia" del PP que trae consigo "un empobrecimiento cultural" del concejo, los populares responsabilizan al anterior gobierno (IU, PSOE y Podemos) de "no haber defendido los intereses municipales ante la constructora del edificio". "Es falso que la impermeabilización de la cubierta contara con una garantía de diez años, era de uno por lo que no era posible acudir ni a la constructora ni a los seguros cuando aparecieron las primeras goteras", replica IU que habla del seguimiento municipal tras las filtraciones.

El PP defiende que el retraso de las obras de impermeabilización de la cubierta para su ejecución en el verano de 2024 "fue una decisión correcta": "A pesar de ello, la lluvia y una inadecuada protección de las obras por parte de la empresa derivó en inundaciones y desperfectos y nada de eso es responsabilidad del PP" y por eso, continúan los populares, reclamaron a la firma y a su seguro "que reponga los desperfectos y así seguimos desde hace año y medio". Para IU, el plan de mejora quedó listo en 2023 y con presupuesto para su licitación, pero "el PP dilató su firma y ejecución, la obra se ejecutó tarde y mal y el resultado es devastador": "Lo que ha ocurrido no es inevitable, es consecuencia directa de una mala gestión del PP y dos años después sigue sin recepcionarse y se anuncian parches".

IU insiste en que Castrillón ha perdido "calidad cultural por la incapacidad del PP que está más preocupado de culpar a la oposición que de gobernar" y el PP defiende que el Valey abrirá de forma escalonada tras corregir sus deficiencias e incorporar mejoras, "cosa que no hicieron los gobiernos de izquierdas".