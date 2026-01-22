Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación vecinal de La Luz convocará una próxima asamblea para renovar su junta directiva

La dimisión de buena parte del colectivo obliga a agilizar los plazos para renovar los cargos

La junta directiva de la entidad vecinal de La Luz elegida el pasado marzo de 2024.

I. G.

La Luz

La asociación vecinal de La Luz no agotará el mandato, que vence el próximo mes de marzo. La dimisión de buena parte de los miembros de la junta directiva del colectivo vecinal a finales del pasado año ha obligado a agilizar los procesos para elegir una nueva dirección. Héctor Fernández, que es el actual presidente, animó a los vecinos a presentar su candidatura a los próximos comicios internos que tendrá la entidad en las próximas semanas.

Fernández anunció ya que concurrirá para intentar continuar su mandato, que comenzó a dar sus primeros pasos en marzo de 2024. En aquella ocasión, el actual presidente sustituyó a Manolo Miranda.

El presidente del colectivo detalló que la convocatoria de la asamblea vecinal de La Luz y que abrirá el proceso para elegir una nueva junta directiva será “inminente”. La reunión que marcará la elección de la nueva ejecutiva prevé desarrollarse durante el próximo mes de febrero. Todo ello, teniendo en cuenta que estas últimas semanas de enero son cruciales para el tejido asociativo ya que a fecha de 31 de enero, todas las entidades vecinales deberán justificar las subvenciones municipales recibidas a lo largo del año pasado.

