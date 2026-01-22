La asociación vecinal de La Luz convocará una próxima asamblea para renovar su junta directiva
La dimisión de buena parte del colectivo obliga a agilizar los plazos para renovar los cargos
I. G.
La asociación vecinal de La Luz no agotará el mandato, que vence el próximo mes de marzo. La dimisión de buena parte de los miembros de la junta directiva del colectivo vecinal a finales del pasado año ha obligado a agilizar los procesos para elegir una nueva dirección. Héctor Fernández, que es el actual presidente, animó a los vecinos a presentar su candidatura a los próximos comicios internos que tendrá la entidad en las próximas semanas.
Fernández anunció ya que concurrirá para intentar continuar su mandato, que comenzó a dar sus primeros pasos en marzo de 2024. En aquella ocasión, el actual presidente sustituyó a Manolo Miranda.
El presidente del colectivo detalló que la convocatoria de la asamblea vecinal de La Luz y que abrirá el proceso para elegir una nueva junta directiva será “inminente”. La reunión que marcará la elección de la nueva ejecutiva prevé desarrollarse durante el próximo mes de febrero. Todo ello, teniendo en cuenta que estas últimas semanas de enero son cruciales para el tejido asociativo ya que a fecha de 31 de enero, todas las entidades vecinales deberán justificar las subvenciones municipales recibidas a lo largo del año pasado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: 'Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Hablan los vecinos de Avilés que aspiran a que sus barrios sean 'zonas tensionadas': 'Queremos alquileres dignos
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- A la venta por más de medio millón de euros un conocido local de Avilés: 'Aquí haces un hotel con 16 habitaciones
- El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...