Avilés hace marca en Fitur del 'birdwatching' o turismo de observación de aves como un producto complementario a la oferta cultural de la ciudad

El Ayuntamiento de Avilés ha presentado en la feria de Turismo FITUR el proyecto “Puesta en valor de la Observación de Aves en la Ría de Avilés y la Ensenada de Llodero”, una iniciativa estratégica del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Avilés: Patrimonio Histórico y Natural, que pone el foco en un turismo responsable, respetuoso con el medio ambiente y alineado con la protección de espacios naturales protegidos.

El proyecto apuesta por el desarrollo del birdwatching o turismo de observación de aves como un producto complementario a la oferta cultural de Avilés, aprovechando la singularidad de la Ría y la proximidad del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero, uno de los espacios de mayor riqueza ornitológica del litoral asturiano.

La actuación contempla tres líneas principales: la instalación de una webcam dinámica de observación de aves en la Ensenada de Llodero que permitirá la visualización en directo del ecosistema en la web municipal y el desarrollo de actividades divulgativas online; la creación de puntos de observación interpretados a lo largo de la Ría, dotados de paneles informativos y recursos digitales; y el lanzamiento de la plataforma digital Avilés Birdwatching, que servirá como soporte divulgativo y educativo del proyecto.

Este proyecto se desarrolla en el Monumento Natural de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero, uno de los enclaves ecológicos más valiosos de la costa asturiana por ser lugar de descanso de miles de aves durante sus rutas migratorias entre África y Europa, con pasos de hasta decenas de miles de ejemplares en primavera y otoño.

Compromiso con el turismo sostenible

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Avilés, Raquel Ruiz, declaró durante la presentación que “este proyecto encarna el compromiso de Avilés con un turismo que no solo atrae visitantes, sino que también preserva y respeta nuestro entorno natural. El turismo sostenible no es una opción, es una responsabilidad, especialmente en espacios protegidos como la Ensenada de Llodero”.

Añadió Ruiz que “las acciones conjuntas entre Ayuntamiento, Puerto, Principado y entidades como Mavea demuestran que es posible abrir la puerta al turismo de calidad sin masificar ni dañar el medio ambiente. Queremos que la gente conozca y valore estos lugares, pero también que comprenda que la conservación es lo primero”.

Y subrayó que “proteger este entorno no solo es preservar un paisaje, sino asegurar que generaciones futuras puedan disfrutar de su biodiversidad, de sus aves migratorias, de su valor ecológico y de su capacidad para educar sobre la importancia de cuidar nuestro planeta”.

Reducir impactos

La iniciativa incorpora medidas que responden a la necesidad de ordenar las visitas, evitar la masificación y reducir el impacto humano en este entorno sensible. Entre las actuaciones impulsadas se encuentran:

-La instalación de una webcam de observación de aves, que permite a interesados y ciudadanos visualizar en directo desde la web municipal la actividad de las aves desde casa y difundir este recurso natural sin necesidad de desplazamientos al espacio físico.

-La regulación del tráfico de visitantes mediante paseos en barco bajo demanda y controlados, que acercan de manera ordenada la Ría y la ensenada a quienes desean conocerlos sin afectar los puntos más sensibles.

-Las visitas guiadas y actividades educativas organizadas por el Grupo Naturalista Mavea, que se llevan a cabo de forma periódica tanto para escolares como para público general, combinando observación con concienciación medioambiental y respeto por el entorno.

-La reciente creación del Aula del Monumento Natural de Zeluán y la Ensenada de Llodero, promovida y financiada por la Autoridad Portuaria de Avilés, un espacio de interpretación y divulgación de los valores naturales del espacio protegido, gestionado con la colaboración de Mavea.

-Inversiones del Principado de Asturias en conservación, señalización y gestión ambiental del Monumento Natural, que consolidan las labores de mantenimiento y protección de la biodiversidad en este enclave único.

Veinte especies limícolas y diez acuáticas

La Ría de Avilés, incluida en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, destaca por la presencia de numerosas especies de aves migratorias, limícolas y acuáticas como correlimos comunes, zarapitos reales, archibebes, garzas, patos, cormoranes o somormujos, que utilizan la ensenada como lugar de descanso y alimentación durante los pasos migratorios de primavera y otoño.

La variedad de las especies presentes en el ecosistema combinado Ría-Ensenada (más de 20 especies limícolas y de 10 especies acuáticas), la cantidad de ejemplares (superiores a las mil aves en algunas observaciones), el volumen de sus censos y la belleza plástica del ecosistema justifican esta puesta en valor, integral y respetuosa, de la observación de aves en nuestro destino.

Con esta iniciativa, Avilés reafirma su compromiso con un modelo de turismo sostenible y de calidad que integra la protección del medio ambiente con la creación de experiencias turísticas enriquecedoras y responsables. Además, el proyecto supondrá un aporte importante hacia la sensibilización/educación ambiental de la población anfitriona local, en especial de la más joven.

La actuación cuenta con financiación europea y es un proyecto enmarcado en el Eje1. Transición verde y sostenible del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino PSTD: Avilés Patrimonio Histórico y Natural presentado por el Ayuntamiento de Avilés dentro del Plan Territorial Turística en Destino del Principado de Asturias 2023 y aprobado por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023 (Resolución de 22 de mayo de 2023 de la Secretaría de Estado de Turismo)

El Acuerdo de Conferencia Sectorial de Turismo recoge para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias una asignación de crédito por importe total de 18.020.000 euros millones para la aplicación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, de los que 2.100.000 euros se asignan a la intervención "Avilés, patrimonio histórico y cultural".

El Objetivo General de este Plan de Sostenibilidad Turística en Destino es "favorecer la transformación -en sendas transiciones verde y digital- de Avilés como destino urbano con identidad turística capaz de imbuir en su oferta atributos de sostenibilidad (en sus dimensiones medioambiental, socioeconómica, territorial), de digitalización y de desarrollar estrategias de resiliencia frente a los nuevos retos del ecosistema sectorial turístico, como el cambio climático, la crisis económica, la sobredemanda o la pérdida de competitividad sectorial".