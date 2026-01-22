Las cuentas de Avilés: 92 millones de euros orientados a vivienda, barrios y refuerzo de los servicios públicos

Avilés contará con presupuesto municipal en 2026 tras salir adelante este miércoles las cuentas presentadas por el gobierno local gracias a los votos favorables del PSOE, IU y Podemos, que garantizan la mayoría necesaria para su aprobación. El documento asciende a 92,29 millones de euros, un 5,43% más que el ejercicio anterior, y se centra en barrios, vivienda y refuerzo de los servicios públicos, manteniendo congelados impuestos municipales.

La sesión plenaria comenzó con un minuto de silencio, presidido por la alcaldesa Mariví Monteserín (PSOE), en recuerdo de las víctimas de sendos accidentes ferroviario ocurridos en Córdoba y Barcelona en los últimos días. Luego tomó la palabra la concejala de Hacienda, la también socialista Raquel Ruiz. Defendió unas cuentas "equilibradas y sociales", subrayando que nacen "del acuerdo y de la escucha" y que refuerzan la autonomía financiera municipal gracias al dinamismo económico y a mayores transferencias del Estado.

Desde Cambia Avilés, Agustín Medina, portavoz de IU, subrayó que las cuentas responden "a los principales problemas de la ciudad", especialmente la vivienda, los barrios y los servicios públicos. "No es un presupuesto, es una hoja de ruta", afirmó, destacando el aumento del 20% en política de vivienda y la continuidad del "exitoso" programa Avilés Alquila. Defendió además que el pacto de gobierno "sigue vivo" y valoró positivamente el acuerdo con Podemos "más allá de las discrepancias".Por su parte, los morados, la otra pata de Cambia Avilés, pero en la oposición, condicionó su apoyo al cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las negociaciones. Su portavoz, David García, advirtió de que el respaldo se otorga "sin ambigüedades ni interpretaciones posteriores". También dejó claro: "Si no se cumplen los compromisos, no nos temblará el pulso para votar en contra. Estuvimos dos años en el gobierno y algo aprendimos, así que no se puede pretender echar una patada p’alante y esperar que se nos olvide, eso no va a funcionar más", señaló.

El acuerdo PSOE-Podemos compromete la adjudicación de la urbanización del Alto del Vidriero antes de acabar este año, la integración de los conserjes en la empresa municipal de servicios auxiliares o participar en los planes autonómicos de empleo, entre otras medidas. Las cinco enmiendas de Podemos fueron aprobadas.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, defendió su enmienda a la totalidad y criticó duramente el modelo del gobierno local. "Este presupuesto desvela su modelo de ciudad, cuestionando el entramado de fundaciones y entes municipales y alertando de una "falta de control del gasto". Llamazares puso el foco en entidades como La Curtidora, la Mancomunidad o Ifecav (Institución Ferial Comarca Avilés). "Avilés tiene al menos nueve satélites que dependen del Ayuntamiento", advirtió. También criticó el aumento del personal municipal y de las subcontratas, así como el uso de partidas globales que, a su juicio, "permiten modificar el presupuesto sin compromisos reales". Todas sus enmiendas fueron rechazadas.

Personal municipal

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento presenta, a juicio de Llamazares, un mismo patrón en todas sus capas: "Opacidad, hipertrofia institucional y un modelo de gestión que funciona más por inercia que por propósito". "No es un presupuesto orientado a proyecto de ciudad: el funcionamiento efectivo del Ayuntamiento depende de una amalgama de fundaciones, empresas públicas, organismos y servicios externalizados que multiplican esa cifra sin que el Gobierno lo reconozca ni lo refleje de forma transparente. Solo tomando las entidades directamente dependientes del Ayuntamiento —Fundación Municipal de Cultura (FMC), Fundación Deportiva Municipal (FDM), Fundación San Martín, La Curtidora, Servicios Auxiliares y Ruasa— el personal fijo real asciende a 682 trabajadores, un 28,6% más que los 530 empleados reconocidos oficialmente", sentenció Llamazares.

Avilés, criticó la popular, lleva 20 años gestionándose al margen del estándar institucional español. "Aquí el reglamento se interpreta cuando conviene, la intervención se consulta cuando procede, la norma se flexibiliza cuando molesta y la responsabilidad política se difumina en estructuras paralelas", añadió.

Vox votó en contra de las cuentas. Su portavoz, Arancha Martínez Riola, justificó el rechazo con un "no firme, razonado y por Avilés y por los avilesinos". La formación presentó diez enmiendas (todas rechazadas), entre ellas el acondicionamiento del aparcamiento de camiones de Divina Pastora, el aumento de complementos para ordenanzas y conserjes, becas de comedor en colegios concertados, un plan estratégico de turismo y la creación de una marca turística. En el turno de réplica, Raquel Ruiz respondió a la oposición señalando que las partidas globales criticadas por el PP "no son opacidad, sino capacidad de gestión" y reprochó al partido de Llamazares (PP) no presentar "ni una sola propuesta nueva, algo inédito", dijo.

A Vox le reconoció haber presentado ideas concretas, aunque discrepó de su visión sobre el apoyo a las familias. "No es un documento de despacho, es un presupuesto de escucha y de acuerdo político responsable", concluyó la edil de Hacienda, que agregó: "Creemos en un modelo que dé garantías de futuro. Que parta, además, del diálogo social, y que pueda afrontar retos reales que tenemos en la ciudad, como la necesidad de aumentar el parque de vivienda en Avilés y favorecer la emancipación de todos los jóvenes, tener servicios públicos que faciliten a las familias tener hijos y poder conciliar, y tener un entorno empresarial que comparta con nosotros la visión de apostar por sectores estratégicos vinculados a esa industria más sostenible. Para eso hacen falta inversiones. Y para poder conseguir esas inversiones, hacen falta ideas, hacen falta acuerdos y también hace falta tener presupuestos".