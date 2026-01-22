Focas para fomentar la creatividad y la integración

Gabi Álvarez tiene un pincel en la mano y con él pinta una serie de lunares rojos a una foca. Andrés Casanova hace lo propio con el color amarillo e Isaías Hernández da pinceladas con el marrón. Los tres son alumnos del colegio de Educación Especial San Cristóbal y están decorando una de las dos focas que confeccionó el alumnado de 1º de Bachillerato de Artes del IES Menéndez Pidal, en su asignatura de Volumen. A Isaías le gustan las focas, pero el animal que más le atrae del fondo del mar es el tiburón, eso no le impide disfrutar de la jornada de colaboración entre ambos centros educativos avilesinos. A Juan Domínguez, que también anda con el pincel en la mano le gusta pintar también de amarillo. Y sonríen. Alma Méndez está pintando en otra foca. Le tocó pintar primero de naranja y aunque su color favorito es el rosa, eso no le impide esforzarse al máximo. Además, sabe que esas dos focas, una vez que acaben de pintarlas, serán trasladadas a su centro educativo. La actividad se desarrolla en uno de los talleres del Menéndez Pidal con el profesor Enrique Tirador al frente.

Lucía Fernández y Enol Tuset son alumnos del instituto y creadores de las focas. Detallan que han empleado escayola después de haber confeccionado la estructura del animal con alambres. La foca está al mínimo detalle, cuenta hasta con bigotes "hechos con hilo de pescar". "Cuando hicimos los ojos tuvimos que hacerlo muy despacio para no fastidiarlo", señalan los alumnos del Menéndez, encantando con la colaboración entre ambos centros porque hace aflorar la creatividad, dicen. "Me hubiera encantado que cuando iba al colegio hubiera este tipo de actividades conjuntas con otros centros", apunta Tuset.

Alma Méndez sigue pintando en la otra foca. Le echa una mano Yuna Pozueco, que estudia Artes. "Esta actividad viene muy bien para la mente y para ejercitar la motricidad de las manos", defiende Pozueco al tiempo que Elisa Martín da una serie de pinceladas de color marrón. Martín pinta la base, entre los trazos que Nathan Asenjo decoró con color azul. "Me gusta el mar y las focas", señala sin quitar la vista de su labor. Está concentrado y feliz de ser parte activa de una escultura. Omara Jiménez, Leire Povedano y Liam Rodrigues ayudan a los alumnos del San Cristóbal, les acercan las pinturas y les indican el lugar donde poder desarrollar su creatividad. "Es una actividad divertida, aprendemos mucho de ellos", señala Jiménez tras relatar el proceso de construcción de las focas que ha durado unos dos meses.

Enrique Tirador es el profesor de la asignatura de Volumen, explica que las focas serán donadas por el Menéndez Pidal al San Cristóbal y a su lado, Margot Selgas, que es docente del colegio de Educación Especial, detalló que ambos centros educativos forman parte de la red Pea, que son las escuelas asociadas de la Unesco y que ambos están desarrollando un plan denominado "Desplastifícate" consistente en la reducción de plásticos. "De ahí partió esta colaboración", señaló Selgas, que como el alumnado de uno y otro centro disfrutó una jornada en la que fluyó la creatividad, la integración y la colaboración de dos centros educativos situados a poco más de un kilómetro de distancia.