Los fuertes vientos ocasionan varios desprendimientos en Avilés

Los fuertes vientos ocasionaron ayer diferentes destrozos en varias zonas de Avilés y trajeron consigo el cierre del parque Ferrera, que reabrió sus puertas esta mañana. La fuerza del vientro trajo consigo caídas de cascotes de edificios, invasión de ramas de arbol en aceras y parte de la calzada así como otras actuaciones que requieron la intervención de los agentes de la Policía Local de Avilés, como los avisos a Urbaser por contenedores desplazados en varias calles como Eduardo Carreño número 6, Pruneda número 24 y avenida Los Telares número 38.

La primera de sus intervenciones fue en Valliniello sobre las 14.45 horas cuando el viento desplazó un contenedor a la calzada que golpeó a un turismo que circulaba por Valliniello y en el no hubo que lamentar ningún herido. Diez minutos más tarde, una de las canastas de la pista de La Exposición vence también por el efecto del viento, cuestión motivó a los agentes a trasladar la incidencia a la Fundación deportiva municipal para su reparación.

Diversas ramas de árbol llegaron a ocupar la acera y la calzada, aunque de manera parcial en la zona de Vallines, en la carretera AS-238. Posteriormente, fueron retiradas con aviso previo al servicio de mantenimiento de carreteras. Otras de las incidencias que contaron la intervención policial fueron, por ejemplo, a causa de que una antena de televisión tenía riesgo de caída en el número 35 de la calle Rivero. Para esa operación fue requerida la presencia de Bomberos, que subsanó la incidencia. Además, un cartel publicitario en la fachada del colegio Palacio Valdés tenía riesgo de desprendimiento.

Noticias relacionadas

En El Pozón, los agentes anotaron otro desprendimiento y en este caso también rotura de un canalón en la calle Padre Arintero. Un tramo de la bajante resultó roto, sin embargo, no ofrecía peligro a los viandantes. De todas maneras, la Policía Local avisó a los responsables. Pasadas las 18.00 horas, los agentes también observaron un riesgo de desprendimiento de un alero entre los número 19 y 21 de la avenida Cervantes. Una dotación de Bomberos se personó en la zona para determinar después que sí existía ese riesgo de desprendimiento por lo que acordaron restringir el paso en esa zona y en la que colocaron dieciocho vallas. La incidencia fue trasladada a los presidentes de las comunidades de vecinos afectadas.