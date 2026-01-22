Gozón y Carreño convierten la cuchara en el mejor refugio contra el invierno

Cuando el calendario marca el ecuador del mes de enero y las temperaturas invitan a recogerse, no hay mejor antídoto contra el frío que el vapor que emana de un plato hondo. Esa es la premisa con la que arrancaron el pasado viernes 16 las III Jornadas Gastronómicas de la Cuchara, una cita que ya se ha consolidado como imprescindible en la agenda culinaria del invierno asturiano y que está cosechando un éxito rotundo de público y crítica.

La iniciativa, impulsada por la Junta Local de Otea en Gozón con el respaldo del Ayuntamiento, ha logrado algo más que llenar los comedores: ha unido fuerzas entre los concejos de Gozón y Carreño. Nueve establecimientos –ocho gozoniegos y uno carreñense– se han convertido estos días en templos del "chup-chup", reivindicando esa cocina de la paciencia, del recuerdo y del sabor concentrado que tanto se agradece en estas fechas.

Desde que se dio el pistoletazo de salida, la respuesta de los comensales ha sido la mejor prueba de que la cuchara nunca pasa de moda. Vecinos y visitantes han aprovechado el fin de semana para redescubrir el placer de la gastronomía pausada. Tal y como señaló Javier Martínez, presidente de Otea, durante la presentación de la cita, estos platos son "el mejor antídoto contra la tranquilidad de enero". Martínez, acompañado por Fernando Corral (vicepresidente ejecutivo), Guillermo Coviella (presidente de la Junta Local) y el concejal Silverio Suárez Artime, calificó de "valientes" a los hosteleros que apuestan por dinamizar la economía local, invitando a la gente a pasear por las calles y entrar en calor a través del paladar.

Hostelero con su propuesta en una edición anterior de las jornadas. / M. V.

Lo que distingue a estas jornadas de otras similares en la región es su innegable carácter marinero. Al fin y al cabo, se trata de dos de las villas con mayor tradición pesquera de Asturias. Aquí, la cuchara no solo sabe a embutido y huerta; sabe a salitre y a roca.

Los menús presentados son un desfile de tentaciones donde el producto del mar es protagonista indiscutible. Los comensales pueden deleitarse con unas verdinas, esa faba esmeralda que parece haber nacido para casarse con el marisco, o con unos garbanzos con langostinos, un mar y montaña equilibrado y sabroso.

No faltan, por supuesto, los grandes clásicos de la cocina marinera: la sopa de pescado y marisco o las patatas guisadas con pescado. Mención aparte merecen la calderada, que en Gozón inunda los comedore en el Socorro, o la Caldereta de pescado y marisco, que cocinan en Carreño. Platos que son pura historia de nuestros puertos, herencia de las comidas a bordo de los barcos.

Junto a estos sabores marineros conviven los grandes platos de la cocina regional. En estas jornadas también hay espacio para una fabada asturiana con su compango ahumado o un pote asturiano con berzas de la zona, ideal para reponer fuerzas. Hay espacio también para unos sabrosos callos que se presentan untuosos y con ese punto picante que pide pan, mientras que el arroz caldoso ofrece esa textura melosa que solo se consigue con un buen fondo y el tiempo justo de cocción.

Propuesta de una edición anterior de la cita. / M. V.

Conscientes de los diferentes ritmos de vida, los establecimientos participantes ofrecen dos modalidades para disfrutar de las jornadas. Por un lado, el "Menú de Cuchara", una experiencia completa que incluye entrante, el plato principal de guiso y postre, ideal para una comida sosegada. Por otro, el "Plato de Cuchara", en formato de tapa o ración, pensado para quienes prefieren un "picoteo" informal, probar varias propuestas en diferentes locales o disfrutar de un almuerzo más ligero pero igualmente reconfortante. Cada local ha fijado sus precios libremente, ofreciendo opciones para todos los bolsillos.

Toda la información de las propuestas que ofrecen los nueve participantes, su localización y contacto se puede encontrar en la página web de Otea y en escapadaasturias.com. Las jornadas se extienden hasta el próximo domingo 25 de enero. Aún quedan días por delante para acercarse a Gozón y Carreño, pasear por el Muelle o las calles, sentir el aire fresco del invierno en la cara y, acto seguido, sentarse a la mesa para dejar que una cucharada humeante nos devuelva el calor al cuerpo y la alegría al espíritu. Porque, como bien se está demostrando estos días, la felicidad, a veces, cabe en una cuchara.