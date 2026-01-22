Idonial, el centro tecnológico de referencia en Asturias, inicia su reorganización: estos son los miembros del patronato y sus funciones

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo anunciaba hace ahora un año el modelo de financiación plurianual para el centro tecnológico Idonial, basado en objetivos, con una dotación estimada de 9 millones a lo largo de tres años. Entonces el Gobierno del Principado aseguraba que estaba trabajando en la puesta en marcha de un contrato-programa para transformar lo que era Fundación Idonial en el centro tecnológico de referencia de Asturias. Ese nuevo marco está ya regulado a través de una modificación de los estatutos donde figura una redistribución de sus representantes en el patronato así como la ponderación del voto. Así, se considerará la representatividad de las empresas como de tipo 1 o tipo 2, en función de sus años de permanencia como miembros del patronato. En la etapa anterior eran 22 las compañías asturianas con presencia en este órgano.

Tal como se recogía en el Boletín Oficial del Principado este jueves, la presidencia del patronato de Idonial se atribuirá a una empresa tipo 1, cuyos miembros acumulan una antigüedad mayor que las de tipo 2, y a ese presidente le acompañarán dos vicepresidentes y un secretario, que tendrá voz pero no voto, igual que el director gerente de la entidad, que es desde el pasado verano Patricia López Vicente.

Al centro tecnológico Idonial se le atribuyen entre sus fines para esta nueva etapa, además de servir de foro de interconexión y referente para los distintos gremios profesionales que intervienen en los procesos industriales, ser el agente encargado de patrocinio y fomento de la internacionalización de la I+D+i de las empresas asturianas. También se espera de Idonial el apoyo necesario a los emprendedores del ámbito tecnológico y la atracción y retención de talento a través de empleo cualificado.

En cuanto a la ponderación del voto en el patronato designado para esta nueva etapa del centro tecnológico, el 67% corresponderá a las empresas que formen parte del mismo, de manera que todas las del tipo 1 se repartirán el 37% de los votos y tendrán presencia en el patronato. Las de tipo 2, sin embargo, escogerán entre ellas entre un mínimo de uno y un máximo de seis representantes, repartiéndose un 18% de los votos. Los miembros corporativos tendrán un mínimo de un representante en el patronato y un máximo de seis, en función de las condiciones que se fijen en el reglamento de régimen interno, repartiéndose entre ellos un máximo del 12% de los votos.

Representantes del Principado

Asimismo, los vocales que representen a las administraciones y entidades públicas tendrán como máximo el 33% de los votos y, de ese porcentaje, el 21% será asignado a los representantes del Principado de Asturias, que tendrán un voto mancomunado; el otro 12% se repartirá en función del número de entidades que formen parte del patronato en cada momento, teniendo cada una de ellas un único representante con un voto equivalente al 4%.

El Centro Tecnológico Idonial, radicado en el PEPA (Parque Empresarial Principado de Asturias) de Avilés y es el resultado de la fusión del ITMA (Instituto Tecnológico de Materiales) y Prodintec cuenta con algo más de 150 empleados distribuidos en sus centros de Avilés, Llanera y Gijón.

Hasta su nombramiento como directora gerente, López Vicente había sido Gerente del Centro de Innovación de Alsa y consultora freelance en tecnologías de defensa, colaborando con instituciones de referencia como el Peace Research Institute of Oslo (PRIO), la Science Foundation Ireland (SFI) o el Austrian Institute of Technology (AIT) dentro del proyecto europeo Futures4Europe.

Para la nueva etapa se espera que Idonial mejore su competitividad, amplíe su capacidad para captar fondos, impulse nuevas líneas de innovación y ofrezca mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas asturianas.