Izquierda Unida alerta de que "Castrillón ha perdido por primera vez la subvención de la Escuela de Música"

"Castrillón ha perdido, por primera vez, la subvención autonómica destinada a su Escuela de Música". Según explica Izquierda Unida, por culpa de un "requisito administrativo básico", Castrillón se ha quedado sin la subvención de dos mil euros, por parte del Principado de Asturias, para su Escuela de Música, algo que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. "Es un perjuicio directo para el alumnado, el profesorado y la oferta cultural de Castrillón", lamentan. Desde el Ayuntamiento reconocen el error, y destacan que, a pesar de ello, "la voluntad del gobierno es seguir potencian este servicio que consideramos importante para la vida cultural del concejo".

"El Ayuntamiento de Castrillón figura entre las subvenciones denegadas por incumplimiento de la base séptima, punto 1, de la convocatoria. La base séptima establece una obligación clara: presentar la solicitud correctamente cumplimentada y con toda la documentación exigida. No se trata de un criterio subjetivo ni de una decisión política, sino de un requisito administrativo básico que la concejalía de Cultura no fue capaz de cumplir", explican desde Izquierda Unida, que recuerdan que otros concejos sí que tendrán acceso a esta ayuda, algo que Castrillón no tendrá "por dejadez, falta de control y absoluta incompetencia en la gestión".

Desde el partido liderado por Yasmina Triguero destacan que este "no es un error puntual ni una circunstancia sobrevenida, sino ante un nuevo ejemplo de inacción política y mala gestión en un área clave". "La responsabilidad es clara y tiene nombre: la Concejalía de Cultura, que ha demostrado no estar a la altura de sus funciones", cargan desde el partido, que cree que "cuando la incompetencia cuesta dinero público y oportunidades educativas, deben asumirse responsabilidades políticas".

Noticias relacionadas

"La solicitud la hicimos, aunque fuera de plazo por un error adminsitrativo que lamentamos", reconocen desde el Ayuntamiento de Castrillón, donde recuerdan algunas de las actuaciones que han hecho en la Escuela de música, tanto de renovación de la infraestructura como de adecuación de espacios. "Hemos hecho un cambio absoluto de la imagen del centro", aseguran desde el PP, cuya voluntad es "seguir potenciando este servicio que consideramos importante para la vida cultural del concejo"