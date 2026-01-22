Luanco ya presume de su nueva lámpara: "A la gente le va a hacer mucha ilusión"

"Llevamos seis años cambiando la cara a la iglesia de Luanco, pero esto es diferente. No tiene nada que ver con lo que había antes, es increíble como ha cambiado", confiesa José Antonio Alonso Artero, párroco de la unidad pastoral de Luanco. Su segunda casa, el templo luanquín, tiene ahora una luz totalmente diferente. Tras semanas de un intenso trabajo por parte de la restauradora gijonesa Amelia D’Aubarede y su equipo, este miércoles la lámpara de la iglesia ha vuelto a coronar el espacio. "Hubo muchos momentos complicados, pero ha merecido la pena", reconoce la artista, que espera poder estar presente en la misa del Cristo del Socorro, que se celebrará el próximo el 5 de febrero, donde la joya de cristal vivirá su día grande.

Durante semanas, D'Aubarede y su equipo se afanaron en limpiar la lámpara y los cientos de cristales que la componen. "Estaba tan negra que no sabías ni que estaba hecha de bronce. Tuvimos que afanarnos para poder sacar de debajo de toda la suciedad el brillo que tenía", apuntó el equipo de restauración hace unas semanas, cuando estaban en plena faena. La lámpara es del siglo XIX y su estructura es de una complejidad extrema. En un primer momento no estuvo diseñada para tener electricidad, por lo que tuvo que electrificarse posteriormente, aunque ese proceso se hizo de manera poco profesional. Además, la pieza tenía alambres y silicona pegadas a su estructura. Para poder limpiarla el primer paso fue bajarla del techo de la iglesia de Luanco, una operación que la que colaboró un constructor. Para poder completar esa tarea utilizaron un cable de acero y la bajaron, con sumo cuidado, por un andamio.

Posteriormente, tocó realizarle infinidad de fotos para poder desmontarla y poder limpiar cada uno de los cristales, uno a uno, con todo el mimo y detalle que acompaña a una pieza de estas características. Las restauradoras se repartieron la tarea, se llevaron los ‘deberes’ a su casa, y desde la semana pasada están con la segunda parte, la reconstrucción. "Es algo muy complejo, porque la parte de abajo estaba hecha unos zorros, pero está quedando de maravilla", subrayaron en el mes de diciembre.

EN IMÁGENES: La iglesia de Luanco ya presume de su lámpara restaurada / Luisma Murias

Este miércoles tocó ver el resultado de todo ese trabajo. Eso sí, los nervios por parte de D'Aubarede eran más que evidentes. De hecho, antes de que la lámpara, tanto ella como Mase Escobar, una de las personas que forman su equipo, quisieron retocar unos últimos detalles. "Si lo pienso creo que aceptar este trabajo fue una insensatez por mi parte, hubo muchos momentos muy duros, pero el resultado creo que ha valido la pena", afirma la gijonesa. El momento más especial fue cuando se hizo la luz. "Es el culmen de la obra", destaca.

Noticias relacionadas

Ahora la lámpara, con una cara totalmente renovada, ya se puede ver en el centro de la iglesia de Luanco. Cuelga a unos tres metros del suelo y tiene tres sistemas de seguridad, para que no ocurra ninguna desgracia. "Las fiestas del Socorro están muy arraigadas en el pueblo y este regalo, de cara al aniversario de este año, le hace mucha ilusión a la gente", señala el párroco, que con esta intervención sigue avanzando en el lavado de cara del templo, ya que en los últimos años se han renovado las imágenes o el órgano, entre otras piezas. Eso sí, Alonso quiere seguir con esta misión y ya tiene un nuevo objetivo en mente, las lámparas que están encima de las velas del altar. "Pero para después del Socorro", finaliza. Ahora quiere disfrutar de la nueva luz que ilumina Gozón.