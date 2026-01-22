Nueva promoción de viviendas a escasos metros de una de las playas más populares de Asturias: la inversión supera el medio millón de euros

Luz verde para una nueva promoción de viviendas en Piedras Blancas, Castrillón. La Junta de Gobierno Local ha concedido hoy la licencia de obra para la construcción de un nuevo edificio residencial en el principal núcleo urbano del concejo. El proyecto se ubicará en el número 25 de la calle Dolores Medio, en la zona conocida como Las Murias. Esta nueva edificación representa la Fase 3 del plan de desarrollo en esta área, consolidando el crecimiento habitacional de la localidad con estándares modernos de construcción.

La promoción, que será llevada a cabo por la empresa PROPERGA, consta de 7 viviendas de obra nueva, además de tener plazas de garaje y cuartos de trastero vinculados. Un presupuesto de ejecución material de 550.750 euros.

Esta licencia se suma a la que, en el mes de noviembre, el Ayuntamiento concedió para la construcción de un edificio de seis alturas en el número 15 de la calle Antonio Machado, en Raíces Nuevo. El proyecto, cuya modificación se presentó el pasado mes de septiembre, contempla la creación de dos locales y los accesos en la planta baja, además la creación de cuarenta y cuatro viviendas distribuidas en otras cinco plantas. El plazo ejecución es de dos años y para los trabajos será necesaria la instalación de una grúa torre.

Como explicó, a principios del año pasado, Borja Santiago, arquitecto de Inmobiliaria La Muralla, una de las firmas detrás de esta promoción, los precios de los pisos que se pondrán en venta oscilan desde los 97.000 euros hasta los 220.000 que cuestan los áticos. Entre los compradores, además, destaca que muchos de ellos son gente de fuera de la región. "Hay gente de Madrid que te lo compra prácticamente por teléfono. Es una zona que, para segunda vivienda, es muy atractiva. Piensa que prácticamente, desde la ventana, ya puedes ver la playa. Estás pegado al aeropuerto, tienes el tren al lado… Es algo muy jugoso", afirmó, en aquel entonces, el avilesino.