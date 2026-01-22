Nuevo incidente en una de las carreteras más polémicas de Asturias: cae un árbol a la vía

Nuevo incidente en la carretera de La Plata, en Castrillón. El fuerte viento que acompaña a la región durante los últimos días ha hecho que uno de los árboles que rodean a la vía se haya caído hacía el asfalto, cortando los dos carriles. Efectivos de la Policía Local de desplazaron, tras recibir una llamada a las 9:10 horas, al lugar de los hechos y, tras una hora de trabajo, consiguieron restaurar el tráfico. Ahora ya se puede circular con normalidad.

La carretera de La Plata es uno de los principales focos de accidentes en la comarca de Avilés. Hace unos meses un conductor resultó herido tras volcar con su vehículo por circunstancias aún desconocidas.

Los vecinos del entorno relacionan este accidente con el mal estado del firme de la carretera y también con la escasa o nula visibilidad por la falta de iluminación. "Los vecinos estamos ya cansados de esta situación, los que usamos esta carretera todos los días y también los conductores de otros concejos que también la usan para ir a Avilés, llevan años sin hacernos caso y el Principado tiene un proyecto para reparar tanto la carretera como la senda, es una vergüenza. Si llega a pasar algo, si atropellan a alguien lo matan, esta carretera es muy transitada y su estado es responsabilidad única del Principado", manifestó Montse Rodríguez, presidenta vecinal de La Plata, que también alerta del peligro que pueden tener los árboles de la zona. "Hemos pedido varias veces que alguien se haga cargo, pero nadie hace nada. Hoy hemos tenido suerte y no le ha caído a nadie encima, pero cualquier día puede pasar algo peor", añade.

Desde el PP ya se ha llevado esta temática a la Junta General, a través de Nuria González-Nuevo, diputada y portavoz municipal del concejo. "La situación en la carretera de La Plata es insostenible, el asfalto se encuentra en condiciones lamentables", aseguró.