Los planes de Windar en Polonia: una nueva fábrica para la eólica terrestre con 50 millones de euros de inversión y 300 empleos

Windar apuesta también por el sector eólico terrestre. La compañía, líder global español en la fabricación de torres para aerogeneradores, ha anunciado hoy una inversión de 50 millones de euros para la construcción de una nueva planta productiva dedicada a la fabricación de torres eólicas terrestres en Legnica, situada en la región de la Baja Silesia, en Polonia. Será la segunda instalación de la empresa nacida en Avilés en Polonia, donde tiene en marcha la construcción de una factoría en Szczecin, donde fabricarán piezas para la eólica marina.

Esta nueva planta, la de Legnica, contará con una superficie superior a los 70.000 metros cuadrados y estará orientada a atender la creciente demanda de energía renovable en Europa Central, especialmente en los mercados polaco y alemán.

La fase de construcción está programada para completarse este mismo año, y se espera que el inicio de la producción comience a finales de 2026. Una vez que esté plenamente operativa, la planta tendrá capacidad para fabricar 200 torres eólicas terrestres al año, suministrando más de 1.000 MW anuales de capacidad de energía limpia a la red eléctrica.

La inversión total asciende a 50 millones de euros y supondrá la creación de 300 empleos directos, principalmente en perfiles técnicos altamente cualificados y experiencia técnica. Esto contribuirá al desarrollo del tejido industrial mediante la incorporación de proveedores locales.

El complejo industrial contará con cuatro líneas de producción, un almacén de materias primas y una zona de almacenamiento exterior. Desde esta planta, Windar Onshore Polska podrá fabricar secciones de torres de hasta 40 metros de longitud, 80 toneladas de peso y hasta 6,5 metros de diámetro.

Orlando Alonso, Presidente Ejecutivo de Windar Renovables, ha destacado la relevancia de esta expansión. “Estamos firmemente comprometidos con desempeñar un papel clave en el desarrollo de la transición energética en Europa. Tras consolidar nuestra posición de liderazgo en el sector eólico marino, esta inversión representa un paso decisivo para reforzar y escalar nuestras capacidades en el segmento terrestre. Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades polacas y concebimos esta fábrica no solo como un centro de producción, sino como un catalizador del desarrollo económico local y la innovación industrial".

Por su parte, Pelayo Berjano, CEO de Windar Polska, filial del grupo responsable de esta línea de negocio, ha señalado: "Polonia es, sin duda, un enclave logístico estratégico para el suministro de componentes eólicos a todo el mercado de Europa Central.

Gracias a la elevada cualificación de la mano de obra local y a su sólida experiencia técnica, podremos cumplir y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad más altos del sector, y crear valor a largo plazo para la comunidad local y la cadena de suministro regional".

Suspensión de proyectos de la administracióm Trump

Esta inversión se ha conocido solo unas semanas después de que la administración Trump suspendiese varios proyectros de eólica marina en las costas de su país. Entre los parques paralizados se encuentra el "Vineward Wind 1", el más grande del país, que está encabezado por Iberdrola y en el que también participa Windar.

Precisamente, la energética española ya anunció la semana pasada que ha recurrido la decisión ante los tribunales. "Vineyard Wind (empresa participada por Iberdrola y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) que desarrolla el proyecto) considera que la orden vulnera la legislación aplicable y que, si no se suspende de forma inmediata mediante una medida cautelar, causará un perjuicio inmediato e irreparable al proyecto y a las comunidades que se beneficiarán de esta fuente crítica de nueva energía para la región de Nueva Inglaterra", expresaron desde la compañía en una comunicado público.