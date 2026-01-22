La Policía Nacional pilla al "ladrón de la lotería premiada" de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo

Rocambolesca operación la que ha tenido que afrontar la Comisaría de Avilés. Ni escrita por el guionista más enrevesado de Hollywood. Agentes de la Policía Nacional han conseguido detener a un hombre que asaltó una vivienda el pasado 15 de diciembre llevándose joyas, relojes y varios décimos de Navidad. Uno de ellos resultó premiado en el sorteo del día 22 y los agentes lograron detenerlo cuando intentaba cobrarlo.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de Miranda. Fue allí donde el ladrón, forzando una ventana, consiguió entrar en una vivienda. Se llevó como botín joyas, relojes y varios décimos de la lotería.

Robar y salir sin que le pillasen no fue el único golpe de suerte para el caco. El 22 de diciembre, en el sorteo de la lotería de Navidad, los niños de San Ildefonso cantaron el número de uno de los boletos que se había llevado de aquel domicilio en uno de los premios.

Doble golpe de suerte, debió pensar el ladrón, que seguro que en ese momento ya pensó cómo se las podría ingeniar para cobrar el premio. Pero lo que no imaginaba era que los agentes ya estaban al tanto y montaron un dispositivo preventivo en las administraciones de Avilés y alrededores.

Tras semanas de pesquisas, los agentes localizaron el punto exacto donde se hizo efectivo el premio. La investigación reveló que el autor material del robo, consciente de que era buscado por otros delitos, no acudió personalmente a cobrar el dinero. En su lugar envió a un segundo individuo para intentar blanquear el rastro del décimo de loteríar obado.

Una vez los tenían identificados, los agentes desplegaron el pasado martes, 20 de enero, un operativo que permitió su localización. El autor principal, un delincuente experimentado que ya contaba con dos órdenes de búsqueda en vigor, fue detenido y puesto a disposición judicial. El segundo implicado ha sido imputado por su colaboración necesaria en el delito.

Con esta operación, la Policía Nacional da por esclarecido el robo y destaca la importancia de denunciar detalladamente los objetos robados, lo que en este caso permitió el seguimiento y la recuperación del premio.