Presentación de las memorias de Pedro de Silva, en el Palacio de Avilés
Avilés
El hotel Palacio de Avilés, en El Parche, será el escenario de la presentación de "Lo que queda a la espalda" (Trea, 2025), las memorias de Pedro de Silva dialogadas con el periodista César Iglesias. Ambos, expresidente del Principado y periodista, estarán presentes en un acto, que dará comienzo a las 19.30 horas y que está organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. El escritor e historiador Juan Carlos de la Madrid será el encargado de conducir el acto, el primero para presentar el libro que se hace en la ciudad, y también contará con la participación de la presidenta de la asociación, Silvia Argüelles. La entrada será libre hasta completar aforo.
