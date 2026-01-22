Saúl Fernández presenta "Avilés Zombi" en Madrid y con Mayorga

El escritor y periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández presentó el pasado martes en Madrid su libro "Avilés Zombi", en la librería "Delirio" de Móstoles y de la mano del dramaturgo y Premio Princesa de Asturias de las Letras Juan Mayorga, que, durante el acto, destacó "las muchas novelas que puede contener una historia de zombis". En "Avilés Zombi" él ha encontrado, para empezar, una de amor y otra de política ficción.