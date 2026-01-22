Saúl Fernández presenta "Avilés Zombi" en Madrid y con Mayorga
El escritor y periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández presentó el pasado martes en Madrid su libro "Avilés Zombi", en la librería "Delirio" de Móstoles y de la mano del dramaturgo y Premio Princesa de Asturias de las Letras Juan Mayorga, que, durante el acto, destacó "las muchas novelas que puede contener una historia de zombis". En "Avilés Zombi" él ha encontrado, para empezar, una de amor y otra de política ficción.
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Una pescadería avilesina, en el ranking de las mejores de España: 'Restaurantes con estrella Michelin de Asturias confían en ellos
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Hablan los vecinos de Avilés que aspiran a que sus barrios sean 'zonas tensionadas': 'Queremos alquileres dignos
- Caos' en el estreno de una de las 'marquesinonas' de Avilés que ya ha entrado en servicio
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- A la venta por más de medio millón de euros un conocido local de Avilés: 'Aquí haces un hotel con 16 habitaciones
- El lugar de Asturias que se convertirá en capital de los platos de cuchara: menús a precios populares de fabada, pote, garbanzos con bacalao, callos...