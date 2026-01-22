"Los Linces" es una legendaria banda de rock and roll avilesina. Su trayectoria es "fija discontinua" desde que en 1963 decidieran formar un grupo por el que, a lo largo de su historia, han pasado catorce miembros, de los cuales ocho han fallecido. Los otros seis han decidido que la historia de la banda bien merece un documental y en ello están. La elaboración del filme es cosa de Miguel Herrero y Tete Bonilla. Lo suyo, lo de "Los Linces" son los recuerdos de un grupo de amigos que llegó a tocar en una azotea tres años antes de que sus ídolos "The Beatles" hicieran su último concierto en el tejado de los Apple Corps, que era el estudio de grabación de la banda en pleno Soho londinense. "Los Linces" actuaron en 1966 en la azotea del Café Colón. "Y salió en Televisión Española, fuimos el primer grupo asturiano que salió en televisión", señala José Miguel Díaz, guitarrista y uno de los fundadores de la banda junto a Luis Ángel Álvarez, bajista, y Demetrio Reigada, ya fallecido.

El documental no solo será un repaso a la historia de la banda, también a los años sesenta en Avilés y a esos locales juveniles como el bar Club y la sala Gong y profundizará en el cambio de la ciudad motivado por la construcción de la extinta Ensidesa, entre otros momentos de aqueños años del desarrollismo.

Seis décadas del rock de "Los Linces" en pantalla grande

"Tendrá una duración aproximada de una hora y 45 minutos", señalan los protagonistas que hablan de su historia repartida en dos partes. La primera aborda la primera década, desde 1963 a 1973, y la segunda, desde 1973 a 2023. De la primera etapa, dicen, les ha costado recopilar la información por la escasez de material fotográfico y la casi total inexistencia de vídeos, cuestión que no ocurre con la segunda parte. Los recuerdos fluyen y salta a la memoria, un inglés de Newcastle que era marino mercante y de nombre Alan McKenzie, que era el encargado de mostrarles las novedades musicales de su país. "Nos traía discos de 'The Beatles', 'The Animals', de Elvis,...", comentan Díaz, Álvarez y Nacho Parugues, que actualmente vive en Tenerife y como músico guitarra rítima y voz de "Los Linces".

"En aquellos primeros años el rock and roll estaba netamente prohibido y recuerdo que el Viernes Santo de 1968 acabamos detenidos, estábamos haciendo un concierto en la Casa del Pueblo, abrimos las ventanas y pasó una procesión, llegaron los grises y nos detuvieron y nos multaron con 7.000 euros que pagaron el padre de Luis y el mío", señala José Miguel Díaz, que tiene grabado en la mente que a raíz de ese incidente la banda tuvo no pocos conciertos en las Cuencas mineras. Por aquel entonces, el grupo ensayaba en un local de la calle Ferrería, en la primera planta de la Casa del Pueblo.

Este grupo por el que también pasaron Mento Hevia como teclista, Fredi García Albillo a la voz y Kike Serrano, también vocalista llegó a tocar en "The Cavern", que fue la "casa" de "The Beatles" en Liverpool, en dos ocasiones, en 2008 y 2017. También tocó en 2009 en el teatro Palacio Valdés "y tenemos vídeo", apostillan. "A ese concierto vino McKenzie, el inglés que nos pasaba los discos", apuntan no sin antes enfatizar que "Los Linces" tocó en la inauguración del Centro Niemeyer en 2011 acompañados por una sinfónica dirigida por el avilesino Rubén Díez.

"Cuando cumplimos cincuenta años llamamos a tocar con nosotros a Micky y a Mike Kennedy, el de 'Los Bravos' y luego el 60.º aniversario actuamos en El Ferrera y unos meses antes, en la azotea de la calle La Muralla", comentan. Su objetivo es tocar en la azotea del café Colón, una vez que abra sus puertas y rememorar aquel espectáculo de hace seis décadas.