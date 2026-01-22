Verne ilumina el amor por las artes escénicas en Avilés

Cientos de alumnos de primaria salieron ayer de su rutina escolar para ver en el Teatro Palacio Valdés de Avilés la obra "El secreto de Julio Verne". La compañía gijonesa Fantastique Company trae esta representación dirigida a un público de entre 6 y 12 años. Forma parte de la iniciativa "Aulas a Escena", que tiene como objetivo acercar al público más joven las artes escénicas y al teatro. De hecho, Noel Gómez, del colegio Palacio Valdés, aseguró que ir a ver ese tipo de obras "es muy divertido para poder aprender nuevas artes".

"El secreto de Julio Verne" es una adaptación del mundo del escritor francés, que se presenta como esritor y aventurero, lo que verdaderamente le hubiese gustado ser. En este caso, la protagonista de la historia es Valérie Verne, la ficticia nieta del escritor que tiene como objetivo solucionar el problema que su abuelo dejó sin resolver en su novela "De la tierra a la luna". Para ello, Valérie contará con la ayuda de varios personajes de las aventuras escritas por Julio Verne.

Los niños llegaron con la emoción de poder disfrutar de un momento divertido fuera de sus colegios. Para los más mayores no era la primera vez que venían al teatro con su colegio y siempre han pasado "un rato muy divertido", contó Noel Gómez, que va a 4.º de Primaria. Además, los niños estaban contentos de poder asistir con sus amigos a ver la representación, pues de esta forma "después puedo comentar con mis amigos qué nos ha parecido la historia, venir sola es aburrido", dijo Sofía Vares, también alumna de 4.º de Primaria en el colegio Palacio Valdés.

Además, Sofía Vares comentó que con esta obra podría conocer mejor a Julio Verne, pues "en atención educativa ya nos habían hablado sobre él". Elogió las representaciones que ha visto en el teatro Palacio Valdés las veces que ha venido: "Es algo muy chulo y todas están súper bien hechas".

Los más pequeños llegaban por primera vez al edificio con la ilusión de disfrutar de una función en el teatro de su ciudad. Fue el caso de Caterina Antonieta y Emma Sophia Hevia, de 6 años las dos. Lola Sánchez, por otra parte, "ya había venido con mi familia". Las tres contaban con las ganas de "conocer la historia de Julio Verne", a quien conocían por "la historia de la vuelta al mundo", que habían aprendido en el colegio.

En total, más de 1.700 alumnos han participado en "Aulas a Escena", que lleva el teatro a las programaciones didácticas de los centros educativos. La concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, aseguró que las artes escénicas son "muy importantes para el desarrollo personal y colectivo de los niños, para trabajar en el aula los valores que se pueden ver en las distintas funciones del programa". Para la representación de "El secreto de Julio Verne" fueron en total alrededor de 800 alumnos divididos en dos funciones, que acogieron alumnos de los centros La Carriona, Quirinal, La Toba, Villalegre, Enrique Alonso y Palacio Valdés.