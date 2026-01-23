Desarme anticipado para la Asociación Rey Pelayo: "Los estimula y motiva"

El Desarme ha llegado de manera anticipada a Avilés este año. La cofradía Gastrónomos del Yumay celebró este jueves el primer menú del Desarme de 2026 con los miembros de la Asociación Rey Pelayo. Para ello, contó con la participación del Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, la presidenta del Club de Guisanderas, Amada Álvarez, y el jefe de cocina de la Cocina Económica de Oviedo, Florentino Menéndez. Se trata de una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y "actividades como esta ayudan a que personas con discapacidad intelectual participen en la vida cultural y social como parte activa de la comunidad", explicó la vicepresidenta de la Asociación Rey Pelayo, Ana María Díaz.

1

La jornada comenzó con una explicación de qué es el Desarme para todos los asistentes. Todos ellos vestidos con el delantal y el gorro oficial de la fiesta vieron varios vídeos de presentación. Además, contaron con la explicación detallada de su historia por parte de Miguel Ángel de Dios. El Cofrade Mayor contó que "el Desarme tiene cultura, historia y valores. Lo que queremos transmitir es la concordia y la amistad y no hay mejor lugar que aquí para poder dar ilusión a todos ellos".

4

La celebración de esta fiesta también contó con la participación de la Cocina económica de Oviedo, pues su jefe de cocina, Florentino Menéndez, preparó junto a dos voluntarios, Cuca Sanjurjo y José Gonzalo. "Nos gustó mucho la idea. Son 100 galletas en forma de corazón, creo que esa figura es la que más nos representa a la gente que ayudamos. La vida son detalles y eso es lo que queremos simbolizar con esto", comentó Menéndez. Por otra parte, Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, explicó que se trata de "un menú de fiesta que no se da todos los días y esto los estimula y los motiva. No solo a ellos, a nosotros también".

2

Además, durante el acto, la Cofradía del Desarme nombró a la Asociación Rey Pelayo como Embajador del Desarme "por su trabajo en la difusión del menú y todos los atractivos culturales y gastronómicos de Oviedo en Centros de Enseñanza", explicó Miguel Ángel de Dios.

Tras la presentación, todos pudieron disfrutar del Menú del Desarme, elaborado por la propia Cofradía del Desarme, el Club de Guisanderas y la copresidenta de Gastrónomos del Yumay, Lola Sánchez.

Noticias relacionadas

3

Se prepararon en total 100 menús, que degustaron y disfrutaron en el comedor del centro, previamente decorado por ellos. "Lo más importante de todo es el recuerdo que van a llevarse todos, que se lo quedarán y lo transmitirán", comentó el Miguel Ángel de Dios. También disfrutaron esa galleta en forma de corazón que, aunque no forma parte del menú, es un gran detalle por parte de la Cocina Económica de Oviedo: "Tienen mucho que hacer para ellos y, aún así, desvían un poco de su atención para ayudar aquí. Me parece algo muy bonito", comentó el coordinador de Gastrónomos del Yumay, Carlos Guardado.