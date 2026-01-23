Podemos exige al Gobierno de Avilés una campaña para informar a los ciudadanos sobre las bonificaciones en instalaciones deportivas
Su portavoz, David García, afirma que "de nada sirve sacar unos bonos para jóvenes y mayores de 65 años si no se hace una campaña para que la gente conozca su existencia"
El portavoz de Podemos Avilés, David García, ha criticado el incumplimiento por parte del Gobierno municipal de los compromisos acordados para desarrollar una campaña informativa sobre los tipos de bonos municipalespara las instalaciones deportivas y la figura del abonado. "De nada sirve sacar unos bonos para jóvenes y mayores de 65 años si no se hace una campaña para informar a la gente de su existencia", afeó García.
Y es que, según explican desde la formación morada, la actuación no ha sido puesta en marcha transcurrido un tiempo desde la aprobación de las tasas. Esto, aseguran, se trata de un incumplimiento del acuerdo alcanzado y, asimismo, limita el acceso de la ciudadanía a información relevante para el uso efectivo de los servicios municipales.
David García insiste en la necesidad de "informar a la gente de su existencia y comunicar el precio, las condiciones y las ventajas asociadas al uso de estos bonos" deportivos. Establecen que de esta forma se optimizaría el uso de los recursos públicos y aseguraría que los acuerdo alcanzados en la negociación fiscal se traduzcan en beneficios reales para los avilesinos.
