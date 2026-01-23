El fútbol andando celebra en Avilés su primer evento federado de Asturias

El fútbol andando tendrá su primer evento federado en Asturias y se celebrará este fin de semana en las pistas del CEIP El Quirinal en Avilés. En total, serán 29 equipos y 247 participantes, tanto hombres como mujeres. Está organizado por la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, RFFPA, con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias y la Fundación Deportiva Municipal. Y aunque se trata de un deporte un tanto peculiar, "la acogida que ha tenido aquí ha sido espectacular", afirmó el presidente de la RFFPA, José Ramón Cuetos.

En la presentación del evento, el vocal de la junta directiva de la RFFPA, Juan Carlos García, aseguró que este deporte "no tiene límites", pues los equipos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos. Además, "consideramos que este deporte es importantísimo porque hablamos de salud e incluso de acompañamiento de personas que sufren soledad no deseada, y que de alguna forma se pueden remediar con el vínculo deportivo", añadió.

Por otra parte, aseguró que se trata de un evento que no tiene ningún tipo de limitación porque "es competitivo solo en el partido que juegas, no hay una clasificación final". Hizo hincapié también en que "somos la única comunidad autónoma en España que tiene el fútbol andando perfectamente reglamentado. Lo hemos regulado y formamos parte de la federación".

La competición se desarrollará durante la tarde del sábado 24 de 15.30 a 21.30 horas y la mañana del domingo 25 de 10.00 a 14.30 horas. De los 29 equipos, 25 son masculinos y 4 enteramente femeninos, de los cuales hay 198 hombres y 49 mujeres participantes. Se trata de una gran apuesta por parte de la Federación como hábito saludable y específico para mayores de 45 años para jugadores y de 35 años para jugadoras.

Las reglas del fútbol andando difieren del fútbol tradicional, pues los jugadores siempre deben tener un pie en el suelo, nunca se podrá correr. Es cero contacto y se juega en equipos de 6 contra 6, sin portero y con cambios ilimitados. El balón no puede jugarse por encima de 1 metro cuadrado de altura y no existe el fuera de juego. Sin embargo, en lo que sí se asemejan es en que está prohibido el uso de las manos.