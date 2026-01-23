“Habrá más recursos, más servicios y más prestaciones”: el Hospital Universitario San Agustín celebra sus 50 años dando el "estirón"

Fue en un año de huelgas, en un país con banda sonora: “Libertad sin ira”, de Jarcha, y “Asturias”, de Víctor Manuel. Ocurrió casi al tiempo que Adolfo Suárez era nombrado presidente del Gobierno. Era 1976 cuando el Hospital San Agustín nacía como Residencia en un camino de Heros, en una especie de atalaya que se asomaba a un Avilés cambiante. Ahora, ese hospital, universitario desde hace una década, celebra sus bodas de oro, cincuenta años desde que un mes de mayo abrió sus puertas con tres servicios: Urgencias, Ginecología y Pediatría. El resto vino después.

Y desde entonces no ha dejado de crecer, ni lo hará: la previsión del Gobierno regional es que el equipamiento sanitario crezca no en volumen sino en servicios, para adaptarse mejor a la demanda de los pacientes, al nuevo mapa sanitario que llega hasta el Occidente asturiano, y a las nuevas tecnologías, como avanzó ayer la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que participó en la presentación del programa de actividades conmemorativas que se desarrollará hasta mayo.

“En este momento comienza una nueva etapa, con un hospital que se convierte en un centro de referencia de un área geográfica mucho mayor, con más recursos, con más servicios, con más prestaciones”, avanzó la consejera, que precisó: “Estamos hablando de un proyecto de infraestructura sanitaria para que esas nuevas acciones y servicios puedan tener espacio y podamos mejorar la capacidad resolutiva del hospital, que no se puede quedar fuera de la innovación digital, de la inteligencia artificial… Al mismo tiempo, hay que seguir potenciando la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento, porque es un hospital universitario”, manifestó.

Avanzó que el plan del Principado para el San Agustín pasa por redactar un proyecto que luego debe salir a licitación para reorganizar los espacios del centro sanitario avilesino. “La intención es presentarlo este año, o en 2027”, precisó.

Como ejemplos de crecimiento puso la nueva unidad de ictus, que se estrenará previsiblemente este año en Avilés, la tercera de Asturias tras las instaladas en el HUCA (Oviedo) y Cabueñes (Gijón). Señaló que el HUSA debe adaptarse a nuevas formas de hacer medicina, para trabajar con el envejecimiento y atender la patología crónica compleja. Incidió asimismo en el reto de “atraer y fidelizar nuevo talento” y en la importancia de mejorar la coordinación en el entramado sociosanitario. El fin último: “Nuestra meta es ser el hospital de referencia del área 1 Occidente”.

"Alegrías, tristezas, superación, motivación, guardias..."

Este viernes en Avilés, Saavedra repasó medio siglo que fue “de alegrías, de tristezas, de historias de superación, de motivación, de muchas guardias, muchas horas y muchas acciones para intentar mejorar el bienestar de la población”. Ayer fue también un “punto de partida para el cambio”. “Habrá más recursos, más servicios y más prestaciones”, recalcó la consejera en el acto de apertura del programa de actos por las bodas de oro del HUSA, un centro sanitario “que nació comprometido con la docencia”.

Estuvo también el gerente del SESPA, Aquilino Alonso, y el gerente del área, Miguel Rodríguez, entre un nutrido grupo de trabajadores, extrabajadores, representantes de los nueve ayuntamientos que tienen al Hospital San Agustín como referencia actualmente (Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco) y de distintos colectivos vinculados al centro como Cruz Roja, Difac o la Asociación Contra el Cáncer. El San Agustín es el de 145.000 cartillas sanitarias.

Saavedra puso en valor el trabajo de todos los profesionales: “Todos sois el alma de la institución: habéis sido testigos de muchas cosas, de risas, de llantos, de horas, de crisis sanitarias, de desafíos científicos… Pero todos, en vuestro ámbito, habéis sido capaces de combinar la experiencia con la calidad humana. Porque si algo caracteriza al San Agustín es el trato humano y cercano imprescindible para conseguir los mejores resultados clínicos”, concluyó.

Programa

En cuanto al programa —que tiene detrás el trabajo de una comisión formada por un nutrido grupo de personas tanto en activo como jubiladas—, las actividades comienzan hoy mismo, con sendos conciertos en el salón de actos del Hospital Universitario San Agustín (a las 12:30 horas actuará el grupo de baile Arduríu Pixuatu, de Cudillero, y a las 13:15 horas la Banda de Gaitas de Corvera).

Habrá, por ejemplo, sábado musicales en el HUSA. “Van a ser conciertos cortos, de unos cuarenta minutos por grupo”, avanzó el gerente. Este próximo lunes también se presentarán las bases de dos concursos: de dibujo para niños y de relatos cortos para adultos.

Por concejos:

En Muros de Nalón habrá el día 31 de enero una carrera a favor de “El ángel de Javi” y una conferencia (“Historia de la medicina. Muros de Nalón 1747-1900 ”) el 6 de febrero.

habrá el día 31 de enero una carrera a favor de “El ángel de Javi” y una conferencia (“Historia de la ”) el 6 de febrero. En Avilés , el día 19 de febrero, comenzará un ciclo científico en la Casa de Cultura con una jornada sobre cuidados paliativos . También se inaugurará una exposición en el HUSA el 16 de marzo: "Cincuenta años en cincuenta fotos". Habrá encuentros científicos sobre especialidades médicas y quirúrgicas, y una mesa redonda sobre la gestión de la pandemia por Covid. El programa en Avilés es especialmente profuso e incluye incluso una marcha del hospital a la plaza de España, conferencias y más.

, el día 19 de febrero, comenzará un ciclo científico en la Casa de Cultura con una jornada sobre . También se inaugurará una en el el 16 de marzo: "Cincuenta años en cincuenta fotos". Habrá encuentros científicos sobre y quirúrgicas, y una mesa redonda sobre la gestión de la pandemia por Covid. El programa en Avilés es especialmente profuso e incluye incluso una marcha del a la plaza de España, conferencias y más. En Castrillón , el 19 de marzo se realizará un taller de reanimación con niños en la Plaza de Europa. Este concejo acogerá también (20 de marzo) la actividad “Coro-coro-coro”, de la que previsiblemente saldrá una canción que será grabada.

, el 19 de marzo se realizará un taller de reanimación con niños en la Plaza de Europa. Este concejo acogerá también (20 de marzo) la actividad “Coro-coro-coro”, de la que previsiblemente saldrá una canción que será grabada. En Soto del Barco , el 26 de febrero se celebrará una mesa redonda sobre ciencia, microbiología en concreto.

, el 26 de febrero se celebrará una mesa redonda sobre ciencia, microbiología en concreto. En Cudillero , será el 13 de marzo cuando se celebrará una jornada de zumba en la plaza del Ayuntamiento y el 11 de abril un paseo saludable.

, será el 13 de marzo cuando se celebrará una jornada de zumba en la plaza del Ayuntamiento y el 11 de abril un paseo saludable. En Illas , se desarrollará el 14 de marzo un paseo por la naturaleza y el día 24 una jornada sobre la soledad no deseada.

, se desarrollará el 14 de marzo un paseo por la naturaleza y el día 24 una jornada sobre la soledad no deseada. En Gozón , habrá un taller de comida saludable para los más pequeños de casa y una charla sobre cáncer de mama el 30 de abril.

, habrá un taller de comida saludable para los más pequeños de casa y una charla sobre cáncer de mama el 30 de abril. En Pravia , se organizará un taller de cocina saludable para mayores el 17 de abril.

, se organizará un taller de cocina saludable para mayores el 17 de abril. En Corvera, se celebrará uno de los actos más emotivos del calendario: se pretende reunir el 5 de mayo a todos los corveranos y corveranas nacidos en el HUSA en 1976.

Reyes de España

El acto final e institucional se desarrollará el 19 de mayo, coincidiendo con la apertura del Hospital Universitario San Agustín hace medio siglo. Fueron los entonces reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, quienes abrieron oficialmente las puertas al mayor complejo sanitario de la ciudad. Para las bodas de oro no se descarta la visita a Avilés de Felipe VI y la reina Letizia, si bien su presencia no está confirmada.

El del 19 de mayo será un acto en el Centro Niemeyer, donde también se proyectará un documental que recoge cinco décadas en unos minutos: “El Hospital con alma”.

Sorteo de la Lotería Nacional

Una celebración como las bodas de oro del Hospital no podía olvidar el sorteo de la Lotería Nacional, con un boleto temático sobre esta efemérides. El boleto llevará impresa una imagen de la fachada del centro avilesino y será el correspondiente al sorteo número 42 de este año de la Lotería Nacional. Sin duda, otra fecha para no olvidar y que podría presentarse como una doble oportunidad tanto para celebrar el aniversario como para festejar un golpe de suerte al girar las bolas del bombo.