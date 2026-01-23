Javier Quirós, nuevo secretario de UGT en la comarca de Avilés: "Queremos asegurar el futuro de la industria"

"Uno de los proyectos fundamentales de esta nueva junta directiva debe ser asegurar el futuro de la industria en la comarca de Avilés". Javier Quirós es, desde este viernes al mediodía, el nuevo secretario general de UGT para la comarca de Avilés. Su candidatura, la única que se presentó, contó con el 97,6% de los votos. La nueva comisión ejecutiva, que estará en el cargo los próximos cuatro años, la forman además Alejandro Ornia, secretario de organización; Patricia Suárez, secretaria de políticas sociales y vivienda; Roberto Sánchez, secretario de política sindical; y Carmen Laura Pérez, secretaría de igualdad y salud laboral. Quirós, visiblemente emocionado tras el nombramiento, aseguró que "sin sindicatos no hay una democracia real" y puso, como puntos claves de cara al futuro, temas como la vivienda o la innovación dentro de la industria comarcar.

Quirós, que roza los veinticinco años como afiliado a UGT, quiso agradecer el apoyo tanto a aquellos que lo ayudaron en los primeros años como "a las federaciones que han venido a apoyarnos". "Este es un reto que asumo con compromiso, responsabilidad, ilusión y muchas ganas de trabajar", señaló el secretario de general, que tiene, como asignaturas pendientes, abordar los procesos de descarbonización, "para que se garantice empleo estable y de calidad" o el futuro de los terrenos de las antiguas baterías de cok "para ser capaces de atraer empresas generadoras de empleo y buenas condiciones de trabajo a nuestra comarca".

El nuevo secretario de UGT también quiso darle importancia a los proyectos de investigación y desarrollo. "Son uno de los pilares fundamentales para ser capaces de atraer a la industria que queremos", aseguró. Quirós puso como ejemplo a Avilés de lo que se puede hacer con el diálogo entre los sindicatos y el resto de instituciones y calificó a la ciudad como "industrial y obrera". "Estamos en un momento trascendental, se necesitan tomar medidas para proteger a la industria en Europa, para que se siga fabricando en nuestro continente", indicó el sindicalista, que también habló del boom turístico, para lo que quiere defender "el turismo de calidad, que genere empleo y que haya un equilibrio con el acceso a la vivienda a un precio asequible". "También es necesario mejorar las comunicaciones", añadió.

Javier Fernández Lanero, líder del sindicato a nivel regional, quiso destacar la importancia del cambio general dentro de la delegación avilesina. "Es un motivo de orgullo, estamos muy satisfechos con que una persona como Quirós, con una trayectoria dentro de Arcelor impecable, dé el paso y se comprometa aún más. Siempre lo ha estado, pero ahora lo hace con el resto de la ciudad, con todos los planes y proyectos que tiene Avilés. Va a aportar muchísimo", subrayó el mierense, que cree que es importante que UGT esté presente entre los jóvenes. "Hoy en día vemos como recién mensajes radicales de tres o cuatro multimillonarios fascistas que controlan el mundo y ponen en peligro la propia democracia. Es importante que la gente que empieza a trabajar vea que sus derechos se consiguen a base de pelear y de que haya sindicatos en las empresas que negocien sus condiciones", indicó.

"Avilés es el ejemplo de una ciudad que se ha construido y se ha hecho a sí misma, con una transformación profunda. Ha pasado de un lugar industrial, gris, donde había contaminación, a una ciudad que , aunque sigue siendo industrial, apuesta por una industria verde, con una transformación urbana y que, además, mantiene un patrimonio histórico muy rico", analizó Fernández Lanero, que señaló que la villa del Adelantado "tiene que seguir siendo una ciudad industrial gracias a sus centros de I+D+i, para así tirar del resto de sectores económicos". "Avilés contribuye de manera fundamental a la industrialización de Asturias", sentenció.

Por su parte Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, quiso proponer a la nueva ejecutiva de UGT "el primer compromiso con esta ciudad, que es de renovar de nuevo el acuerdo de concertación social para los próximos años, que tiene que ser una vez más la base de la hoja de ruta de nuestra ciudad". "Lo hacemos también porque es necesario tener una estrategia clara y definida para nuestra industria. Y realmente, Avilés esa estrategia la tiene clara, la tiene definida y la tiene acordada. Avanzamos en un nuevo modelo industrial que no solo mira al presente, sino que apuesta por el futuro. Pusimos todos nuestros esfuerzos en convertir Avilés en uno de los principales ecosistemas de innovación industrial de España y lo estamos consiguiendo. En muy pocos años hemos pasado de dos centros de I+D a contar con más de diez centros de I+D que están definiendo y creando la industria de las próximas décadas, lo que va a permitir asumir el liderazgo necesario para garantizar el proyecto de industria avilesina", señaló la regidora, a lo que añadió que "dar la cara en estos momentos en el ámbito político o sindical es de valientes".