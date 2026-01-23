José María Leal Bóveda, galardonado por una investigación clave sobre la pesca y el comercio en el Cantábrico

José María Leal Bóveda, avilesino, profesor de la Uned-Pontevedra e investigador de la Universidad de Santiago de Compostela ha sido galardonado recientemente en la XII edición de los premios Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía en Galicia. Son otorgados por el Instituto de Estudios y Desarrollo y el Consejo Económico y Social de Galicia y reconocen aquellos trabajos de investigación que contribuyan al mejor conocimiento de la realidad económico-social de Galicia y al establecimiento de mejoras políticas para el bienestar de la ciudadanía.

El trabajo de José María Leal, una tesis bajo el nombre de "Pesca y negocio en la Galicia cantábrica. De Cariño a Ribadeo entre el Catastro de Ensenada y el desestanco de la sal", fue uno de los tres artículos reconocidos que abordan la accesibilidad, la distribución y la pesca en la Galicia cantábrica. En el artículo, el profesor avilesino demuestra, con fuentes documentales primarias basadas en los protocolos notariales desde el siglo XVII, la presencia de las relaciones pesqueras y comerciales entre asturianos y gallegos cuando se pescaba ballena en las costas gallegas.

El jurado decidió galardonar su trabajo doctoral por el "uso crítico y exhaustivo de las fuentes disponibles para modificar significativamente la interpretación de un período de la historia pesquera e industrial de Galicia, fundamental para comprender el origen y la evolución de la realidad socioeconómica del país".

José María Leal llega a la conclusión de que el mar Cantábrico no fue parimonio de vascos o cántabros, sino que en él, asturianos y gallegos jugaron un papel muy importante en lo relativo al desarrollo de la pesca, comercio y defensa marítimos. Durante el proceso de investigación, el profesor demuestra la gran importancia que tuvo Avilés en la relación comercial entre Galicia y la costa asturiana entre el siglo XVI hasta el XX.